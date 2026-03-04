ماكرون يتحدث مع نتنياهو.. ماذا طلب بشأن لبنان؟

أعلن ماكرون أنه تحادث هاتفياً مع بنيامين ودعاه "إلى الحفاظ على وحدة أراضي والامتناع عن شن عملية برية" عليه كما نقلت وكالة "فرانس برس ".





وإضافة إلى هذا الاتصال، وهو الأول بين ماكرون ونتانياهو منذ الصيف الفائت، أجرى مكالمة مع نظيره اللبناني جوزاف عون وأخرى مع رئيس الوزراء نواف سلام.

وأوضح ماكرون أنه كرر تشديده على "ضرورة أن يوقف فورا هجماته على وخارجها".





وأشار إلى أن " ستتخذ مبادرات فورية لدعم السكان اللبنانيين " في ظل "الوضع الإنساني الملحّ في " منذ اندلاع الحرب في .