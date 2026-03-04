تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
آخر التطورات الميدانية.. قائمة بمناطق استهدفتها إسرائيل مساء
Lebanon 24
04-03-2026
|
16:23
شن العدو
الإسرائيلي
، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت أماكن مختلفة في
لبنان
.
وفي ما يلي الأماكن التي استهدفها جيش العدو خلال الساعات القليلة الماضية:
- شقة في الشويفات
- سيارتان على
طريق المطار
- حي البياض في
النبطية
- منطقة حداثا في الجنوب
- منطقة دبين في الجنوب
- جرود
بوداي
في البقاع
- مدينة صور
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الإغارة على عشرات الأهداف التابعة لـ"
حزب الله
" ومنها منصات وبنى تحتية ومبان.
وذكر جيش العدو أنه "أنجز شن موجبة غارات، كما دمر بنى تحتية لحزب الله في أنحاء لبنان"، وأضاف: "خلال
الغارات
تم استهداف مواقع إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ عديدة لحزب الله تمَّ تخزينها جنوب نهر
الليطاني
بالإضافة إلى ورشة لانتاج طائرات مسيرة ومسيرات درون".
وتابع: "كل البنى التحتية المستهدفة استخدمت لدفع بمخططات مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني
إسرائيل
".
وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانخراط في للمعركة والعمل برعاية النظام
الإيراني
ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".
