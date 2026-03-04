تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

آخر التطورات الميدانية.. قائمة بمناطق استهدفتها إسرائيل مساء

Lebanon 24
04-03-2026 | 16:23
آخر التطورات الميدانية.. قائمة بمناطق استهدفتها إسرائيل مساء
آخر التطورات الميدانية.. قائمة بمناطق استهدفتها إسرائيل مساء photos 0
شن العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت أماكن مختلفة في لبنان.
 

وفي ما يلي الأماكن التي استهدفها جيش العدو خلال الساعات القليلة الماضية:
 

- شقة في الشويفات
 

- سيارتان على طريق المطار
 

- حي البياض في النبطية
 

- منطقة حداثا في الجنوب
 
 
- منطقة دبين في الجنوب
 
 
- جرود بوداي في البقاع 
 
 
- مدينة صور
 
 
بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، الإغارة على عشرات الأهداف التابعة لـ"حزب الله" ومنها منصات وبنى تحتية ومبان.


وذكر جيش العدو أنه "أنجز شن موجبة غارات، كما دمر بنى تحتية لحزب الله في أنحاء لبنان"، وأضاف: "خلال الغارات تم استهداف مواقع إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ عديدة لحزب الله تمَّ تخزينها جنوب نهر الليطاني بالإضافة إلى ورشة لانتاج طائرات مسيرة ومسيرات درون".


وتابع: "كل البنى التحتية المستهدفة استخدمت لدفع بمخططات مختلفة ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواطني إسرائيل".


وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانخراط في للمعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني إسرائيل".
 
 
 
 

