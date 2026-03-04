"الترشيحات" مستمرة

تحدثت المعلومات عن أنّ جهات حزبية واصلت عملية متابعة إعداد طلبات شخصيات للترشيح للانتخابات النيابية، وذلك في حال إجرائها خلال شهر أيار المُقبل.



وذكرت المعلومات أن هذه الطلبات ستُجهّز في حال إقرار حصول الانتخابات فعلياً وسط حديث عن تأجيلها لعامين.