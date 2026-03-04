يطرح 3 عناوين رئيسية.. جولة لجنبلاط على الرؤساء الثلاثة

إنطلقت الأربعاء، جولة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، على الرؤساء والقوى السياسية، من السرايا الحكومية بلقاء مع الرئيس نواف سلام.





كذلك، يُجري جنبلاط الخميس والجمعة محادثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس "حزب الكتائب " سامي الجميل، ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، فيما يعقد لقاءات أخرى في الأسبوع المقبل.





ويرافق النائب جنبلاط في هذه الجولة، التي تضمنت اليوم اجتماعًا مع رئيس "حزب " سمير جعجع، أعضاء "اللقاء الديمقراطي" ومسؤولين حزبيين.







وأما عن الملفات التي يطرحها النائب تيمور جنبلاط فهي ثلاثة:







- أولاً: تعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد عن صراعات المنطقة

يشدّد التقدمي على ضرورة ممارسة أعلى درجات الوحدة الوطنية التي من شأنها تحييد لبنان عن صراعات المنطقة واصطفافاتها. ويأتي هذا الموقف في ظل الحرب المستعرة في لبنان وخارجها، والتي تشير المعطيات إلى أنها طويلة، ما يستدعي تكاتف القوى السياسية والتضامن فيما بينها لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من الأضرار، والتوافق سياسياً على ثوابت وطنية، في مقدّمها صون لبنان الكبير وتطبيق اتفاق الطائف، ودعم قرارت الحكومة لاسيما لجهة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.







- ثانياً: التعامل مع ملف النزوح بإيجابية ومسؤولية

يؤكّد "التقدمي" في محادثاته ضرورة استقبال النازحين اللبنانيين الذين نزحوا من المدن والقرى المستهدفة أو المهددة، وبخاصة في ظل ارتفاع أعدادهم، حيث تجاوز عدد المسجلين في مراكز الإيواء عتبة الـ 80 ألف نازح. ويستدعي ذلك تضافر الجهود بين القوى السياسية والمؤسسات الرسمية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع التعاطي مع هذا الملف بحذر ومسؤولية بما يضمن أمن النازحين والمجتمعات المضيفة في آن معاً.







- ثالثاً: دعم .

يشدّد النائب جنبلاط في جولته على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية، بوصفها الجهة التنفيذية لقرار الحكومة باستعادة قرار السلم والحرب. فالجيش على رغم الصعاب كافة يواصل تنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، على رغم التحديات والمخاطر، وفي مقدمها التوغلات . كما ويطبق إجراءات استثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق، حمايةً للبنانيين، وبالتالي فإنّ تدارك أهمية دوره والحاجة لمساندته سياسياً ضرورة لا بل واجب وطني.