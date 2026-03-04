تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
8
o
طرابلس
11
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
12
o
جونية
4
o
النبطية
2
o
زحلة
2
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
يطرح 3 عناوين رئيسية.. جولة لجنبلاط على الرؤساء الثلاثة
Lebanon 24
04-03-2026
|
16:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
إنطلقت الأربعاء، جولة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب تيمور جنبلاط، على الرؤساء والقوى السياسية، من السرايا الحكومية بلقاء مع الرئيس نواف سلام.
كذلك، يُجري جنبلاط الخميس والجمعة محادثات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
، ورئيس "حزب الكتائب
اللبنانية
" سامي الجميل، ورئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، فيما يعقد لقاءات أخرى في الأسبوع المقبل.
ويرافق النائب جنبلاط في هذه الجولة، التي تضمنت اليوم اجتماعًا مع رئيس "حزب
القوات اللبنانية
" سمير جعجع، أعضاء "اللقاء الديمقراطي" ومسؤولين حزبيين.
وأما عن الملفات التي يطرحها النائب تيمور جنبلاط فهي ثلاثة:
- أولاً: تعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد
لبنان
عن صراعات المنطقة
يشدّد التقدمي على ضرورة ممارسة أعلى درجات الوحدة الوطنية التي من شأنها تحييد لبنان عن صراعات المنطقة واصطفافاتها. ويأتي هذا الموقف في ظل الحرب المستعرة في لبنان وخارجها، والتي تشير المعطيات إلى أنها طويلة، ما يستدعي تكاتف القوى السياسية والتضامن فيما بينها لتجاوز المرحلة الراهنة بأقل قدر ممكن من الأضرار، والتوافق سياسياً على ثوابت وطنية، في مقدّمها صون لبنان الكبير وتطبيق اتفاق الطائف، ودعم قرارت الحكومة لاسيما لجهة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.
- ثانياً: التعامل مع ملف النزوح بإيجابية ومسؤولية
يؤكّد "التقدمي" في محادثاته ضرورة استقبال النازحين اللبنانيين الذين نزحوا من المدن والقرى المستهدفة أو المهددة، وبخاصة في ظل ارتفاع أعدادهم، حيث تجاوز عدد المسجلين في مراكز الإيواء عتبة الـ 80 ألف نازح. ويستدعي ذلك تضافر الجهود بين القوى السياسية والمؤسسات الرسمية لتأمين الاحتياجات الأساسية، مع التعاطي مع هذا الملف بحذر ومسؤولية بما يضمن أمن النازحين والمجتمعات المضيفة في آن معاً.
- ثالثاً: دعم
الجيش اللبناني
.
يشدّد النائب جنبلاط في جولته على أهمية توفير الدعم السياسي الكامل للمؤسسة العسكرية، بوصفها الجهة التنفيذية لقرار الحكومة باستعادة قرار السلم والحرب. فالجيش على رغم الصعاب كافة يواصل تنفيذ قرارات السلطة السياسية بما يراعي المصلحة الوطنية العليا، على رغم التحديات والمخاطر، وفي مقدمها التوغلات
الإسرائيلية
. كما ويطبق إجراءات استثنائية لحفظ الأمن ومنع المظاهر المسلحة في مختلف المناطق، حمايةً للبنانيين، وبالتالي فإنّ تدارك أهمية دوره والحاجة لمساندته سياسياً ضرورة لا بل واجب وطني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل تواصل مع الرؤساء الثلاثة واتصل بجنبلاط
Lebanon 24
شيخ العقل تواصل مع الرؤساء الثلاثة واتصل بجنبلاط
05/03/2026 04:25:34
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني يمثّل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني لصربيا
Lebanon 24
البستاني يمثّل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني لصربيا
05/03/2026 04:25:34
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية تنورين تناشد الرؤساء الثلاثة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى
Lebanon 24
بلدية تنورين تناشد الرؤساء الثلاثة الإسراع بتعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى
05/03/2026 04:25:34
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير مرقص مثل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني الهندي
Lebanon 24
الوزير مرقص مثل الرؤساء الثلاثة في العيد الوطني الهندي
05/03/2026 04:25:34
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
القوات اللبنانية
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
نبيه بري
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنذار جديد لسكّان حي الغبيري
Lebanon 24
إنذار جديد لسكّان حي الغبيري
18:59 | 2026-03-04
04/03/2026 06:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
في الضهيرة.. "حزب الله" يشتبك مع قوّة إسرائيلية
Lebanon 24
في الضهيرة.. "حزب الله" يشتبك مع قوّة إسرائيلية
17:14 | 2026-03-04
04/03/2026 05:14:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:55 | 2026-03-04
04/03/2026 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ مُواطنون من "القرض الحسن"؟
Lebanon 24
ماذا تبلغ مُواطنون من "القرض الحسن"؟
16:54 | 2026-03-04
04/03/2026 04:54:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
Lebanon 24
"لبنان 24" يكشف هوية المُستهدف في الغارة الإسرائيلية على فندق في الحازمية
00:51 | 2026-03-04
04/03/2026 12:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج... منخفض جويّ من البحر الأسود يصل إلى لبنان في هذا الموعد
09:00 | 2026-03-04
04/03/2026 09:00:58
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
Lebanon 24
هزّة أرضيّة ضربت لبنان... إليكم موقعها وقوّتها
07:34 | 2026-03-04
04/03/2026 07:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
Lebanon 24
زحمة العودة… الجنوبيون يعودون إلى بيوت مدمّرة بحثًا عن مأوى
07:49 | 2026-03-04
04/03/2026 07:49:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
18:59 | 2026-03-04
إنذار جديد لسكّان حي الغبيري
17:14 | 2026-03-04
في الضهيرة.. "حزب الله" يشتبك مع قوّة إسرائيلية
16:56 | 2026-03-04
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:55 | 2026-03-04
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:54 | 2026-03-04
ماذا تبلغ مُواطنون من "القرض الحسن"؟
16:34 | 2026-03-04
بعد غارتي طريق المطار.. بيان من "الصحة"
فيديو
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
05/03/2026 04:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24