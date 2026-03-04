بيان منسوب إليها.. توضيح من "سفارة فلسطين" في لبنان

أعلنت سفارة لدى أنها "تابعت البيان المزعوم والمنسوب لها على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على حد وسائل الاعلام ".

وفي بيان رسمي صادر عنها، قالت السفارة إنها "تنفي بشكل قاطع صدور أي بيان في هذا الشأن"، مؤكدة أن "المواقف المنسوبة للسفارة تصدر عبر القنوات الرسمية لها على موقع السفارة الرسمي والقنوات الرسمية لها على ومن خلال الدائرة الاعلامية".





وختمت: "إن تطالب الوسائل الاعلامية توخي الدقة في نقل اخبار السفارة والاطلاع على اخبارها وبياناتها من خلال المواقع والقنوات الرسمية التابعة لها ومنها







https://palembassylb.com/index.php





https://x.com/palembassylb?s=21