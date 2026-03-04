تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
باسيل زار قائد الجيش في اليرزة

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:56
باسيل زار قائد الجيش في اليرزة
زار رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مترئساً وفداً من "تكتل لبنان القوي"، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مقر قيادة الجيش في اليرزة.
 
 
وأكد باسيل أن "دعم المؤسسة العسكرية ليس موقفا ظرفيا، بل هو خيار وطني ثابت، باعتبارها الضامن لوحدة البلاد وأمنها في ظل التحديات المتصاعدة".

وشدد على "ضرورة تحييد الجيش عن التجاذبات السياسية، وتعزيز قدراته لتمكينه من أداء دوره كاملا في حماية الاستقرار الداخلي وصون السيادة"، محذرا من "مخاطر انزلاق البلاد والمنطقة إلى مزيد من الأزمات"، مؤكدا "أولوية تحصين الساحة الداخلية وتعزيز التضامن الوطني".
 
وفي سياق متصل، استقبل باسيل، في مكتبه، سفير جمهورية أرمينيا سارمين باغداصيان، في حضور رافي خانجيان.

كما استقبل سفير أستراليا أندرو بارنز، في حضور نائب رئيس التيار الدكتور ناجي حايك ومديرة مكتب باسيل باسكال دحروج.
 
وأفادت لجنة الإعلام والتواصل في التيار، بأن "البحث تناول التطورات الإقليمية والحرب القائمة التي امتدت الى لبنان، وأكد المجتمعون أهمية تفعيل العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح لبنان العليا ويحفظ استقراره".
التيار الوطني الحر

التيار الوطني

قيادة الجيش

قائد الجيش

نائب رئيس

الثنائي

جمهورية

