جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

اتصال من شيخ العقل بأرسلان.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
04-03-2026 | 13:07
اتصال من شيخ العقل بأرسلان.. هذا ما تمّ بحثه
اتصال من شيخ العقل بأرسلان.. هذا ما تمّ بحثه photos 0
تواصل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، اليوم، هاتفياً مع الرئيس ميشال سليمان، مطمئنا إلى سلامته بعد دخوله المستشفى للمعالجة الصحيّة.


كذلك، تواصل ابي المنى مع رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" الأمير طلال ارسلان، على خلفية التطورات الحربية المستجدة، وابداء الجانبين لأهمية التضامن الداخلي والوطني العام، لاجتياز المرحلة المصيرية على لبنان.
 
 

