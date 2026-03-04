اتصال من شيخ العقل بأرسلان.. هذا ما تمّ بحثه

تواصل شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، اليوم، هاتفياً مع ، مطمئنا إلى سلامته بعد دخوله المستشفى للمعالجة الصحيّة.





كذلك، تواصل ابي المنى مع " اللبناني" الأمير ، على خلفية التطورات الحربية المستجدة، وابداء الجانبين لأهمية التضامن الداخلي والوطني العام، لاجتياز المرحلة المصيرية على .

Advertisement