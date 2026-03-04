إنذار جديد لسكّان حي الغبيري

وجّه الجيش إنذارًا عاجلًا إلى المتواجدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدًا في حي ، طالب فيه بإخلاء مبانٍ محددة ظهرت على خارطة مرفقة.



وبحسب الإنذار، دعا الجيش كل من يتواجد في المبنى المحدد باللون الأحمر والمباني المجاورة له إلى إخلائها فورًا، بحجة وجود منشآت تابعة لـ”حزب الله” في محيطها.



كما طلب الابتعاد عن المنطقة لمسافة لا تقل عن 300 متر، وذلك وفق ما أُظهر في الخارطة المرفقة مع التحذير.

