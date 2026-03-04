هكذا أعاد الجيش تموضعه جنوباً

كتبت" الاخبار": واصل الجيش تشديد إجراءاته على المتوجّهين جنوباً على حاجز الأولي في وعلى الحاجز المُستحدث على أوتوستراد الزهراني، بناءً على طلب رئيسَي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام. وعُلم أن الجيش صادر في أكثر من منطقة في شمال الليطاني أسلحة للمقاومة.، أوضح الجيش في بيان له حيثيات «توقيف 26 لبنانياً وفلسطيني واحد في عدة مناطق لحيازتهم أسلحة وذخائر بصورة غير قانونية أثناء مرورهم على الحواجز». لكنّ البيان لم يتطرّق إلى انسحاب وحدات الجيش من المراكز المتقدّمة عند الحدود الجنوبية مع بدء التوغّل البري .توزّعت خريطة إعادة تموضع الجيش في جنوبي الليطاني على الشكل الآتي: مراكز رامية وعيتا الشعب والقوزح وعين إبل ورميش عند حدود قضاء بنت ، تراجعت إلى عيتيت (قضاء صور). وفي القطاع ، تراجعت القوات المنتشرة في مروحين والبستان واللبونة. فيما بقيت في مثلّث طيرحرفا الواقعة عند الخط الثاني من الحدود. وفي القطاع الأوسط، تراجعت القوات من جميع النقاط المتقدّمة نحو بنت جبيل والطيري وبيت ياحون. أمّا في القطاع الشرقي فقد تراجعت القوات نحو الخطوط الخلفية منها كفردونين وشقرا. وفي العرقوب، تراجعت القوات من أطراف شبعا وكفرشوبا إلى مركز كفرحمام.