لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الحكومة تدرس اليوم فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
Lebanon 24
04-03-2026
|
22:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" الاخبار": قررت السلطة منح
بريطانيا
«تصريح مرور في الأجواء
اللبنانية
لطيران الدفاع
البريطاني
من وإلى قاعدة أكروتيري العسكرية في
قبرص
، في إطار عمليات مكافحة تنظيم داعش ضمن عمل
قوات التحالف الدولي
في
العراق
وسوريا».
وبحسب كتاب
وزارة الدفاع
الذي أُرسل إلى الحكومة عبر
وزارة الخارجية
لمناقشته وإقراره اليوم، فإن الطلب البريطاني يشمل: منح ترخيص عبور لطائرة من دون طيار بريطانية، نوع MQ-9B PROTECTOR في الأجواء اللبنانية باتجاه
سوريا
، خلال الفترة الممتدّة من 1/1/2026 ولغاية 31/1/2026، للمساهمة في مهام
التحالف الدولي
ضد الإرهاب. ومنح ترخيص عبور لطائرة استطلاع عسكرية بريطانية، نوع VOYAGER A330 على متنها ثلاثة أشخاص، خلال الفترة نفسها وللغاية ذاتها. ومنح ترخيص عبور لطائرة حربية بريطانية، نوع TYPHOON FGR4 في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، ضمن الإطار
الزمني
ذاته، دعماً لعمليات التحالف الدولي.
قوات التحالف الدولي
التحالف الدولي
وزارة الخارجية
قوات التحالف
وزارة الدفاع
عبر وزارة
اللبنانية
تابع
