الحكومة تدرس اليوم فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:24
الحكومة تدرس اليوم فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني
الحكومة تدرس اليوم فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني photos 0
كتبت" الاخبار": قررت السلطة منح بريطانيا «تصريح مرور في الأجواء اللبنانية لطيران الدفاع البريطاني من وإلى قاعدة أكروتيري العسكرية في قبرص، في إطار عمليات مكافحة تنظيم داعش ضمن عمل قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا».
وبحسب كتاب وزارة الدفاع الذي أُرسل إلى الحكومة عبر وزارة الخارجية لمناقشته وإقراره اليوم، فإن الطلب البريطاني يشمل: منح ترخيص عبور لطائرة من دون طيار بريطانية، نوع MQ-9B PROTECTOR في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، خلال الفترة الممتدّة من 1/1/2026 ولغاية 31/1/2026، للمساهمة في مهام التحالف الدولي ضد الإرهاب. ومنح ترخيص عبور لطائرة استطلاع عسكرية بريطانية، نوع VOYAGER A330 على متنها ثلاثة أشخاص، خلال الفترة نفسها وللغاية ذاتها. ومنح ترخيص عبور لطائرة حربية بريطانية، نوع TYPHOON FGR4 في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، ضمن الإطار الزمني ذاته، دعماً لعمليات التحالف الدولي.
 
مواضيع ذات صلة
التلغراف عن وزير الأعمال البريطاني: الحكومة لن تحظر الحرس الثوري الإيراني وتدرس بدقة كيفية دعم المتظاهرين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: الصين تؤكد إعفاء البريطانيين من التأشيرة لزيارة الصين لمدة تقل عن 30 يومًا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران: نوصي شركات الطيران بتجنب الأجواء الإيرانية بناء على تقييمات أمنية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تدرس انسحابا عسكريا كاملا من سوريا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 10:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24

