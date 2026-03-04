الحكومة تدرس اليوم فتح الأجواء للطيران العسكري البريطاني

كتبت" الاخبار": قررت السلطة منح «تصريح مرور في الأجواء لطيران الدفاع من وإلى قاعدة أكروتيري العسكرية في ، في إطار عمليات مكافحة تنظيم داعش ضمن عمل في وسوريا».وبحسب كتاب الذي أُرسل إلى الحكومة عبر لمناقشته وإقراره اليوم، فإن الطلب البريطاني يشمل: منح ترخيص عبور لطائرة من دون طيار بريطانية، نوع MQ-9B PROTECTOR في الأجواء اللبنانية باتجاه ، خلال الفترة الممتدّة من 1/1/2026 ولغاية 31/1/2026، للمساهمة في مهام ضد الإرهاب. ومنح ترخيص عبور لطائرة استطلاع عسكرية بريطانية، نوع VOYAGER A330 على متنها ثلاثة أشخاص، خلال الفترة نفسها وللغاية ذاتها. ومنح ترخيص عبور لطائرة حربية بريطانية، نوع TYPHOON FGR4 في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، ضمن الإطار ذاته، دعماً لعمليات التحالف الدولي.