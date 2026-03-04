تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

الإطباق كبير على"حزب الله"

Lebanon 24
04-03-2026 | 22:51
الإطباق كبير علىحزب الله
كتب داوود رمال في" نداء الوطن": كشفت معلومات دبلوماسية أن التحرك البري الإسرائيلي المرتقب لن يكون عملية محدودة الأهداف كما يُسوَّق له، بل خطوة مدروسة ضمن تصور عملياتي أوسع يرمي إلى إعادة رسم التوازنات الميدانية في جنوب لبنان وشرقه دفعة واحدة. ووفق هذه المعلومات، فإن تقدمًا بريًا بعمق يصل إلى نحو 15 كيلومترًا، يشمل مدينة صور وقضاءها وصولًا إلى خط القاسمية، سيتزامن مع تحرك آخر ينطلق من سفوح جبل الشيخ نزولًا باتجاه البقاع الغربي وراشيا، في عملية متوازية الهدف منها إحداث فصل جغرافي وميداني بين الجنوب والبقاع. تشير المعطيات الدبلوماسية  إلى أن الغاية الاستراتيجية تتجاوز الضغط العسكري المباشر على «حزب الله»، لتصل إلى محاولة التحكم بكامل الكتل البرية المفصلية الممتدة من جنوب الليطاني حتى خط المصنع على الحدود اللبنانية - السورية، بما يعني عمليًا قطع خطوط الإمداد الداخلية وعزل بيئة «الحزب» جغرافيًا، تمهيدًا لفرض وقائع تفاوضية بمضون استسلامي جديدة. ففصل البقاع عن الجنوب لا يُقرأ إلا في إطار استرتيجي لمحاولة إعادة تشكيل الخريطة العملياتية للبنان بما يضع ثقلاً ميدانيًا ضاغطًا على الداخل السياسي.
غير أن التطور الأخطر، بحسب المعلومات نفسها، يتمثل في الحشودات السورية غير المسبوقة على طول الحدود مع لبنان، حيث تم رصد استقدام راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة، إضافة إلى عديد يُقدَّر بأكثر من أربعين ألف عنصر. وتؤكد الأوساط الدبلوماسية أن هذه القوات قد تتدخل تحت أي ذريعة، انطلاقًا من هدفين: الأول، انسجامًا مع تحالفات إقليمية وضغط أميركي يسعى إلى إعادة ترتيب المشهد الحدودي ومنع أي تمدد غير منضبط للصراع؛ والثاني، بدافع تصفية حسابات مع «حزب الله» وبيئته على خلفية مشاركته في الحرب السورية، في ظل اعتبار القيادة السورية الحالية أن خصمَيها المركزيين هما «الحزب» وتنظيم «داعش».

وتفيد المعلومات بأن اتصالات لبنانية مباشرة أُجريت مع الجانب السوري للاستفسار عن خلفية هذا التحشيد، فجاء الرد بأنه إجراء احترازي لمنع انتقال مقاتلي «الحزب» إلى الأراضي السورية تحت وطأة الضغط الإسرائيلي المتوقع في البقاع. إلا أن هذا التبرير لم يقنع الجانب اللبناني، الذي رأى فيه مؤشرًا إلى احتمال فتح جبهة شرقية - شمالية موازية، بما يحول لبنان إلى ساحة إطباق متكامل من الجنوب والشرق.
عملياً، تشير القراءة الميدانية إلى أن الحصار البحري قائم عبر انتشار البوارج الحربية الإسرائيلية قبالة الساحل اللبناني، فيما الإطباق الجوي مستمر من خلال السيطرة الكاملة على المجال الجوي، ومع أي تقدم بري متزامن من الجنوب والشرق والشمال، يصبح المشهد أقرب إلى كماشة مكتملة الأضلاع.
