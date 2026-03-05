تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعرض لنوبة قلبية اثناء القيادة.. هذا ما جرى أمس مع عائلة نازحة في المنية

Lebanon 24
05-03-2026 | 00:38
تعرض لنوبة قلبية اثناء القيادة.. هذا ما جرى أمس مع عائلة نازحة في المنية
تعرض لنوبة قلبية اثناء القيادة.. هذا ما جرى أمس مع عائلة نازحة في المنية photos 0
تعرض المدعو حسن الخطيب وزوجته وفاء ليل أمس لحادث سير في منطقة المنية، إثر انحراف سيارتهما الرباعية واصطدامها بحائط، وذلك بعدما أصيب بذبحة قلبية مفاجئة أثناء القيادة أنهت حياته على الفور، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

وأصيبت زوجته بكسور في مختلف أنحاء جسدها، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة والجريحة إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج.

وعُرف أن الزوجين من منطقة النبطية - بنت جبيل وهما من النازحين الذين اضطروا لمغادرة منطقتهم.
 
منطقة النبطية

مستشفى الخير

حسن الخطيب

النازحين

لبنان 24

بنت جبيل

النبطية

الخطيب

