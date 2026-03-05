تعرض لنوبة قلبية اثناء القيادة.. هذا ما جرى أمس مع عائلة نازحة في المنية

تعرض المدعو وزوجته وفاء ليل أمس لحادث سير في منطقة ، إثر انحراف سيارتهما الرباعية واصطدامها بحائط، وذلك بعدما أصيب بذبحة قلبية مفاجئة أثناء القيادة أنهت حياته على الفور، بحسب ما افادت مندوبة " ".وأصيبت زوجته بكسور في مختلف أنحاء جسدها، حيث عملت فرق الإسعاف على نقل الجثة والجريحة إلى في المنية لتلقي العلاج.وعُرف أن الزوجين من - وهما من الذين اضطروا لمغادرة منطقتهم.