Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مقرًا كانت تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2026 | 00:48
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مقرًا كانت تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله (فيديو)
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مقرًا كانت تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله (فيديو) photos 0
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي ان الجيش الاسرائيلي هاجم في بيروت مقرات إضافية يستخدمها حزب الله خلال ساعات الليلة الماضية، مشيراً الى انه من بين المقرات التي تم استهدافها مقرّ كان تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله.
وزعم ادرعي ان هذه المقرات خُصصت لاستخدامها من قبل تنظيم حزب الله لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي يعمل بقوة ضد قرار تنظيم حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام الإيراني ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة إسرائيل.
 

