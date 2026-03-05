الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مقرًا كانت تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله (فيديو)

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي هاجم في مقرات إضافية يستخدمها خلال ساعات الليلة الماضية، مشيراً الى انه من بين المقرات التي تم استهدافها مقرّ كان تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله.

وزعم ان هذه المقرات خُصصت لاستخدامها من قبل تنظيم حزب الله لتخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ومواطني ، مشدداً على ان الجيش الاسرائيلي يعمل بقوة ضد قرار تنظيم حزب الله الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية النظام ولن يسمح بالمساس بمواطني دولة .

#عاجل 🔸حيش الدفاع هاجم في بيروت مقرات إضافية يستخدمها حزب الله الإرهابي خلال ساعات الليلة الماضية



🔸أغار جيش الدفاع قبل وقت قليل في بيروت واستكمل موجة غارات استهدفت عددًا من مقرات حزب الله الإرهابي.



🔸ومن بين المقرات التي تم استهدافها مقرّ كان تستخدمه الوحدة الجوية في حزب… — ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026