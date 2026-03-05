الجيش الاسرائيلي: استهدفنا مقرًا كانت تستخدمه الوحدة الجوية في حزب الله (فيديو)

#عاجل 🔸حيش الدفاع هاجم في بيروت مقرات إضافية يستخدمها حزب الله الإرهابي خلال ساعات الليلة الماضية
🔸أغار جيش الدفاع قبل وقت قليل في بيروت واستكمل موجة غارات استهدفت عددًا من مقرات حزب الله الإرهابي.
🔸ومن بين المقرات التي تم استهدافها مقرّ كان تستخدمه الوحدة الجوية في حزب… pic.twitter.com/HPaYUbl8vg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026
