تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب لبنان: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني
🔸نجدد تأكيدنا - ان الأنذار يشمل ايضا سكان مدينة صور وبنت جبيل
🔸نعيد تأكيدنا إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. نحن لا ننوي المساس بكم.
🔸حرصًا على… pic.twitter.com/aGn7rZXaWt
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 5, 2026
