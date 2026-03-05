تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)

#عاجل ‼️تحذير عاجل إلى سكان جنوب : عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني



🔸نجدد تأكيدنا - ان الأنذار يشمل ايضا سكان مدينة صور وبنت جبيل



🔸نعيد تأكيدنا إنّ أنشطة حزب الله الإرهابي تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. نحن لا ننوي المساس بكم.



حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي سكان الجنوب بمواصلة الانتقال فورًا إلى شمال ، وقال نجدد تأكيدنا - ان الأنذار يشمل ايضا سكان مدينة صور وبنتوقال: نعيد تأكيدنا إنّ أنشطة تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. نحن لا ننوي المساس بكم، فحرصًا على سلامتكم، نجدد مطالبتنا لكم إخلاء منازلكم فورًا، فكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر.وتابع: أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. يا سكان ، لضمان سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر . انتبهوا، إنّ أي تحرّك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر