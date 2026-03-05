تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2026 | 01:12
A-
A+
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو)
تحذير اسرائيلي الى سكان الجنوب: عليكم مواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني (فيديو) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي سكان الجنوب بمواصلة الانتقال فورًا إلى شمال نهر الليطاني، وقال نجدد تأكيدنا - ان الأنذار يشمل ايضا سكان مدينة صور وبنت جبيل
وقال: نعيد تأكيدنا إنّ أنشطة حزب الله تُجبر جيش الدفاع على العمل ضده بالقوة. نحن لا ننوي المساس بكم، فحرصًا على سلامتكم، نجدد مطالبتنا لكم إخلاء منازلكم فورًا، فكل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو وسائله القتالية يعرّض حياته للخطر. 
وتابع: أي منزل يُستخدم من قبل حزب الله لأغراض عسكرية قد يكون عرضة للاستهداف. يا سكان جنوب لبنان، لضمان سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا والانتقال شمالًا إلى وراء نهر الليطاني.  انتبهوا، إنّ أي تحرّك جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: على سكان جنوب لبنان مواصلة الانتقال فورا إلى شمال نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الإعلام بول مرقص: أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل الجيش في منطقة جنوب الليطاني وشدد على مواصلة تنفيذ خطة الجيش والشروع لوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير إسرائيليّ عاجل إلى جميع سكان الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مسيّرات في اجواء القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى شمال نهر الليطاني
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

نهر الليطاني

افيخاي ادرعي

جنوب لبنان

حزب الله

بنت جبيل

باسم ال

افيخاي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-03-05
Lebanon24
06:00 | 2026-03-05
Lebanon24
05:44 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
05:40 | 2026-03-05
Lebanon24
05:39 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24