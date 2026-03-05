تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجراءات أمنية "طارئة" وتفتيش

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 01:45
A-
A+
إجراءات أمنية طارئة وتفتيش
إجراءات أمنية طارئة وتفتيش photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لفت مصدر أمني إلى أن الأجهزة الأمنية المعنية بدأت التنسيق في ما بينها في ما خصّ الفنادق في بيروت الكبرى، حيث ستُسيَّر دوريات على مدار الساعة للتدقيق في أسماء نزلاء الغرف، وحتى إمكانية تفتيش أي غرفة في حال توافرت معلومات عن وجود أي شخص له علاقة بالأوضاع الأمنية أو يمارس نشاطاً أمنياً خارج إطار الدولة. وأشار المصدر إلى أن إدارات الفنادق متعاونة مع الأجهزة الأمنية إلى أقصى الدرجات.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بريطانيا تعلق تأشيرات الدراسة لمواطني 4 دول وتصفها بـ"إجراء طارئ"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "فارس": سيتمّ إغلاق أجزاء من مضيق هرمز لبضع ساعات بسبب "إجراءات أمنية" ولضمان سلامة الملاحة وذلك تزامنًا مع مناورات للحرس الثوري
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيسمح بخروج أشخاص عبر رفح دون تفتيش أمني إسرائيلي مباشر
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رفح يفتح أبوابه خلال 48 ساعة: تفتيش أوروبي ورقابة إسرائيلية "عن بُعد"
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأجهزة الأمنية

بيروت

المعن

كاني

مارس

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-03-05
Lebanon24
06:00 | 2026-03-05
Lebanon24
05:44 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
05:40 | 2026-03-05
Lebanon24
05:39 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24