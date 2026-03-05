إجراءات أمنية "طارئة" وتفتيش

لفت مصدر أمني إلى أن المعنية بدأت التنسيق في ما بينها في ما خصّ الفنادق في الكبرى، حيث ستُسيَّر دوريات على مدار الساعة للتدقيق في أسماء نزلاء الغرف، وحتى إمكانية تفتيش أي غرفة في حال توافرت معلومات عن وجود أي شخص له علاقة بالأوضاع الأمنية أو يمارس نشاطاً أمنياً خارج إطار الدولة. وأشار المصدر إلى أن إدارات الفنادق متعاونة مع الأجهزة الأمنية إلى أقصى الدرجات.



