تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التأجيل محسوم... والاحزاب تحضّر

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
05-03-2026 | 02:15
A-
A+
التأجيل محسوم... والاحزاب تحضّر
التأجيل محسوم... والاحزاب تحضّر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رغم أجواء الحرب المفتوحة واحتمال توسعها في أي لحظة، تواصل بعض القوى السياسية تحضيراتها للانتخابات النيابية بشكل لافت.
وسُجلت في الأيام الماضية اجتماعات تنظيمية، واتصالات بين مرشحين محتملين، إضافة إلى إعادة تفعيل ماكينات انتخابية في أكثر من دائرة.
هذا المشهد أثار تساؤلات واسعة، خصوصًا أن معطيات عدة تشير إلى أن خيار التأجيل بات شبه محسوم في ظل الظروف الأمنية الراهنة. 
ومع استمرار التصعيد وعدم وضوح أفقه، تبدو الاستعدادات أقرب إلى تموضع سياسي مبكر أو محاولة لحجز مواقع متقدمة، تحسبًا لأي تبدل مفاجئ في المشهد الداخلي أو الإقليمي في المرحلة المقبلة.
مصدر سياسي قال" إن التمديد أصبح أمراً واقعاً إيجابياً هذه المرة للبنان، من أجل وضع سياسي وأمني أفضل بعد سنتين، ولتُجرى الانتخابات دون وجود سلاح، وربما وفق قانون عصري أكثر يُحسّن ويضمن حسن التنفيذ".


Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تقديرات أمنية إسرائيلية: الهجوم على إيران "أمر محسوم وقريب جدًا"!
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر "شبه محسوم" في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الموقف السوري محسوم
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"المالية" تُحضر لإطلاق منصة المراهنات الإلكترونية بالتعاون مع وزارة شؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 13:01:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوى السياسية

حسن ا

ماكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2026-03-05
Lebanon24
06:00 | 2026-03-05
Lebanon24
05:44 | 2026-03-05
Lebanon24
05:42 | 2026-03-05
Lebanon24
05:40 | 2026-03-05
Lebanon24
05:39 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24