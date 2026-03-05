التأجيل محسوم... والاحزاب تحضّر

رغم أجواء الحرب المفتوحة واحتمال توسعها في أي لحظة، تواصل بعض تحضيراتها للانتخابات النيابية بشكل لافت.

وسُجلت في الأيام الماضية اجتماعات تنظيمية، واتصالات بين مرشحين محتملين، إضافة إلى إعادة تفعيل ماكينات انتخابية في أكثر من دائرة.

هذا المشهد أثار تساؤلات واسعة، خصوصًا أن معطيات عدة تشير إلى أن خيار التأجيل بات شبه محسوم في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

ومع استمرار التصعيد وعدم وضوح أفقه، تبدو الاستعدادات أقرب إلى تموضع سياسي مبكر أو محاولة لحجز مواقع متقدمة، تحسبًا لأي تبدل مفاجئ في المشهد الداخلي أو الإقليمي في المرحلة المقبلة.

مصدر سياسي قال" إن التمديد أصبح أمراً واقعاً إيجابياً هذه المرة للبنان، من أجل وضع سياسي وأمني أفضل بعد سنتين، ولتُجرى الانتخابات دون وجود سلاح، وربما وفق قانون عصري أكثر يُحسّن ويضمن حسن التنفيذ".







Advertisement