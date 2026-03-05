تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
افرام: قيادة الجيش تقوم بدور أساسي في تنفيذ القرارات
Lebanon 24
05-03-2026
|
05:22
رأى النائب
نعمة افرام
في تصريح من
القصر الجمهوري
في
بعبدا
، أنه "من الضروري في هذه الأيام تبادل الأفكار مع رئيس الجمهورية، وقد لمسنا لديه رؤية ثاقبة حول
المستقبل
".
وقال: "أكدنا أهمية
قرار مجلس الوزراء
وهذا ما نراه يترجم على الأرض من خلال ما تقوم به
قيادة الجيش
".
واوضح أن "أهمية التمديد لمجلس النواب اليوم هو بسبب هاجس عدم استمرارية المؤسسات، على أن ينص القانون على التوجه إلى الانتخابات فور انتفاء أسبابه".
وعن
النازحين
من الجنوب قال: "النازحون ضحايا وعلينا أن نكون إلى جانبهم لأنهم إخوتنا في الوطن".
