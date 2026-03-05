تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجميّل التقى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان… هذا ما جرى عرضه
Lebanon 24
05-03-2026
|
06:44
استقبل رئيس
حزب الكتائب اللبنانية
النائب سامي
الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في
لبنان
جينين هينيس
- بلاسخارت في
بيت الكتائب
المركزي في الصيفي، حيث جرى عرض للتطورات الأمنية التي يمر بها لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة مساعدة أهالي الجنوب، سواء
النازحين
منهم أو الذين قرروا البقاء في قراهم، والعمل على حمايتهم من الاعتداءات، مع التشديد على أهمية أن تضطلع
الأمم المتحدة
والمجتمع الدولي بدورهما في هذا الإطار لتأمين الحماية والدعم الإنساني اللازم.
