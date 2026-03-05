ملتقى التأثير المدني: نهايات التمرُّد!

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
11
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
ملتقى التأثير المدني: نهايات التمرُّد!
Lebanon 24
05-03-2026
|
06:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لا قيامَ لدولةٍ بوجودِ سلطاتٍ موازيةٍ أو سلاحٍ خارجَ الشّرعيّة، ولا مستقبلَ لوطنٍ يُستَخدَمُ ساحةً أو ورقةً في صراعاتِ الآخرين. إنَّ التمرّدَ على الشّرعيّة الدّستوريّة هو اعتداءٌ مباشرٌ على الكيانِ اللّبنانيّ، ومغامرةٌ انتحاريّةٌ يدفعُ ثمنَها الشّعبُ اللّبنانيّ كلَّه. الحقيقةُ الواضحةُ أنّ نهايات الإنقضاض على الشرعيَّة قيد الإنتِهاء."
وأضاف الملتقى:"أمّا الطّريقُ إلى الإنقاذ فواضح. صبرٌ وطنيّ. حزمٌ سياديّ. عملٌ تراكميّ لبناءِ دولة جديّة تُطبِّقُ الدّستورَ وتحمي الشّعبَ وتصونُ
لبنان
. حمى اللهُ لبنانَ واللّبنانيّين".
وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "نحو
تحرير الدولة
وبنائها".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"ملتقى التأثير المدني": التمرد على الشرعية الدستورية اعتداء مباشر على الكيان
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": التمرد على الشرعية الدستورية اعتداء مباشر على الكيان
05/03/2026 17:20:37
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": الدولة السيدة بمواطنة لا التباسات فيها قيد التشكل
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": الدولة السيدة بمواطنة لا التباسات فيها قيد التشكل
05/03/2026 17:20:37
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الدّستور حُرمَة مقدَّسة!
Lebanon 24
ملتقى التأثير المدني: الدّستور حُرمَة مقدَّسة!
05/03/2026 17:20:37
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" تابع مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد لقائه الثامن عشر
Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني" تابع مسار "الحوارات الصباحيَّة" الشهريَّة بانعقاد لقائه الثامن عشر
05/03/2026 17:20:37
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرير الدولة
لبنان
الشرع
ستوري
توري
تابع
قد يعجبك أيضاً
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
Lebanon 24
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
07:27 | 2026-03-05
05/03/2026 07:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة إلغاء الرحلات من مطار بيروت
Lebanon 24
هذه حقيقة إلغاء الرحلات من مطار بيروت
10:15 | 2026-03-05
05/03/2026 10:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بلاسخارت: لبنان يعيش "كابوساً جديداً" ولا حلول دائمة تُفرض بالقوة
Lebanon 24
بلاسخارت: لبنان يعيش "كابوساً جديداً" ولا حلول دائمة تُفرض بالقوة
10:12 | 2026-03-05
05/03/2026 10:12:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان
Lebanon 24
عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان
10:06 | 2026-03-05
05/03/2026 10:06:40
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفارٌ أمنيٌّ على مداخل الضاحية.. اليكم ما يجري
Lebanon 24
استنفارٌ أمنيٌّ على مداخل الضاحية.. اليكم ما يجري
10:04 | 2026-03-05
05/03/2026 10:04:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
Lebanon 24
تقرير بريطاني... ماذا قال عن سبب دخول "حزب الله" في الحرب وعلاقته ببري؟
10:30 | 2026-03-04
04/03/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يقتحم إسرائيل.. "القناة الـ12" تعلن!
16:56 | 2026-03-04
04/03/2026 04:56:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
Lebanon 24
هذه هوية الشهيدين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في زحلة
03:58 | 2026-03-05
05/03/2026 03:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
Lebanon 24
مفاجأة عسكرية عن "قصف لبنان".. وهذا ما قيل عن "قوة الحزب"
13:46 | 2026-03-04
04/03/2026 01:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
Lebanon 24
هذا ما توقعه تقرير إماراتي عن لبنان.. اغتيالات وبقاء عسكريّ إسرائيلي
13:00 | 2026-03-04
04/03/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:27 | 2026-03-05
العدوان الإسرائيلي مستمر.. استهداف عدد كبير من البلدات وسقوط شهداء وجرحى (فيديو وصور)
10:15 | 2026-03-05
هذه حقيقة إلغاء الرحلات من مطار بيروت
10:12 | 2026-03-05
بلاسخارت: لبنان يعيش "كابوساً جديداً" ولا حلول دائمة تُفرض بالقوة
10:06 | 2026-03-05
عون: تقدير لمبادرات ماكرون ودعم باريس الدائم للبنان
10:04 | 2026-03-05
استنفارٌ أمنيٌّ على مداخل الضاحية.. اليكم ما يجري
09:49 | 2026-03-05
هذه حقيقة إخلاء ثكنة مرجعيون
فيديو
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت شقّة في السعديات
18:45 | 2026-03-03
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
Lebanon 24
هل تسببت هذه الفنانة الشهيرة بانفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل؟ (فيديو)
01:57 | 2026-03-02
05/03/2026 17:20:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24