ملتقى التأثير المدني: نهايات التمرُّد!

دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "لا قيامَ لدولةٍ بوجودِ سلطاتٍ موازيةٍ أو سلاحٍ خارجَ الشّرعيّة، ولا مستقبلَ لوطنٍ يُستَخدَمُ ساحةً أو ورقةً في صراعاتِ الآخرين. إنَّ التمرّدَ على الشّرعيّة الدّستوريّة هو اعتداءٌ مباشرٌ على الكيانِ اللّبنانيّ، ومغامرةٌ انتحاريّةٌ يدفعُ ثمنَها الشّعبُ اللّبنانيّ كلَّه. الحقيقةُ الواضحةُ أنّ نهايات الإنقضاض على الشرعيَّة قيد الإنتِهاء."





وأضاف الملتقى:"أمّا الطّريقُ إلى الإنقاذ فواضح. صبرٌ وطنيّ. حزمٌ سياديّ. عملٌ تراكميّ لبناءِ دولة جديّة تُطبِّقُ الدّستورَ وتحمي الشّعبَ وتصونُ . حمى اللهُ لبنانَ واللّبنانيّين".





وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بالقول: "نحو وبنائها".

