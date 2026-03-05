مرقص شارك في صلاة درب الصليب بدير مار روكز

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
05-03-2026 | 07:03
يشارك وزير الإعلام بول مرقص في صلاة درب الصليب التي ستقام في السادسة من مساء غد الجمعة في دير مار روكز – الدكوانة، برئاسة الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد.

وتأتي هذه المشاركة في أجواء زمن الصوم المبارك، في إطار الصلاة من أجل أن يعيد هذا الزمن المقدس الخير والسلام الى لبنان واللبنانيين، وهي دعوة مفتوحة لمن يرغب بالمشاركة من المؤمنين عموما والاعلاميين خصوصا، حيث ستتم تغطية الصلاة من وسائل الإعلام وسينقل مباشرة عبر "تلفزيون لبنان" بحضور رئيسة مجلس ادارته مديرته العامة الدكتورة اليسار نداف.
 
