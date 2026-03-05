مرقص شارك في صلاة درب الصليب بدير مار روكز

يشارك بول في صلاة درب التي ستقام في السادسة من مساء غد الجمعة في دير مار روكز – ، برئاسة للرهبانية الأنطونية الأباتي بو رعد.وتأتي هذه المشاركة في أجواء زمن الصوم المبارك، في إطار الصلاة من أجل أن يعيد هذا الزمن المقدس الخير والسلام الى واللبنانيين، وهي دعوة مفتوحة لمن يرغب بالمشاركة من المؤمنين عموما والاعلاميين خصوصا، حيث ستتم تغطية الصلاة من وسينقل مباشرة عبر "تلفزيون لبنان" بحضور رئيسة مجلس ادارته مديرته العامة الدكتورة اليسار نداف.