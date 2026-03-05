تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يدعو لوقف العنف في لبنان والشرق الأوسط

Lebanon 24
05-03-2026 | 07:08
A-
A+


مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يدعو لوقف العنف في لبنان والشرق الأوسط
مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك يدعو لوقف العنف في لبنان والشرق الأوسط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان ببيان، أنه "في ظل ما يشهده لبنان والشرق الأوسط من تصاعد خطير في النزاعات المسلحة، وما يرافق ذلك من سقوطٍ للضحايا الأبرياء، وتهجيرٍ للعائلات، وتفاقمٍ للمعاناة الإنسانية"، فإنه يعبّر عن "قلقه العميق إزاء ما آلت إليه الأوضاع، وما قد تنزلق إليه المنطقة من مواجهات أوسع ذات عواقب جسيمة على شعوبها".

وقال: "ان استمرار دوّامة العنف يهدّد كرامة الإنسان التي هي عطية من الله، ويقوّض أسس العدالة والاستقرار. وأمام هذا الواقع المؤلم، نضمّ صوتنا إلى صوت قداسة البابا لاون الرابع عشر، الذي شدّد قائلاً: "إنَّ العنف ليس أبداً الخيار الصحيح، وعلينا دائماً أن نختار الخير". إنّ هذا النداء الأخلاقي الواضح يذكّرنا بأنّ السلام ليس خيارًا ثانويًا أو ظرفيًا، بل هو واجب إنساني ومسؤولية جماعية. لذلك نطالب بوقف دوّامة العنف فورًا، والعودة إلى الحوار البنّاء والعمل الدبلوماسي المسؤول، القائم على السعي إلى خير الشعوب التي تتوق إلى حياة سلمية قائمة على العدالة والكرامة".

أضاف: "من لبنان، أرض الرسالة والعيش المشترك، ندعو المسؤولين إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية كاملةً، والعمل على تحييد وطننا عن صراعات المحاور، وصون وحدته الداخلية، وتعزيز السلم الأهلي. كما نطالب مختلف العائلات الروحية، أفرادا وأحزابا، بالالتفاف حول الحكومة اللبنانية وقراراتها، ولا سيما حصر السلاح بيد الدولة، بما يصون سيادة الدولة ويعزّز الاستقرار الوطني والابتعاد عن العبث بمصير الوطن".

وتابع: "كذلك نناشد المجتمع الدولي والهيئات المعنية بذل كل جهد ممكن لمنع مزيد من التصعيد، وإرساء حلول عادلة تحفظ حقوق الشعوب وتصون كرامة الإنسان، لأنّ العدالة هي الطريق الأكيد إلى سلامٍ ثابت ودائم".

وقال: "نتوجّه إلى أبنائنا المؤمنين وجميع أصحاب النيات الحسنة، طالبين منهم تقديم المساعدة لإخوتهم الصامدين في قراهم، وداعين إيّاهم إلى المثابرة على الصلاة الحارّة من أجل السلام في لبنان والشرق الأوسط، ومن أجل سلامة المدنيين الأبرياء، لكي يختار القادة طريق الحوار بدل الدمار، ويسعوا إلى الخير العام بدل مأساة الحروب".

اضاف: "كما نجدّد دعوتنا إلى استقبال الإخوة النازحين المدنيين السلميين واحتضانهم بروح الإنجيل، إذ قال الربّ يسوع: "كنتُ غريبًا فآويتموني" (متى 25: 35)، لتبقى شهادة المحبّة أقوى من منطق العنف".

وتابع: "نضع لبنان ومنطقتنا والعالم أجمع في عهدة العناية الإلهية، سائلين الله أن يمنح عالمنا المضطرب سلامًا عادلًا ودائمًا، ويقود القلوب إلى المصالحة، ويثبّت خطوات شعبنا اللبناني في دروب الأخوّة والوئام بروح وطنية صادقة، بشفاعة مريم العذراء ملكة السلام".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان عن مجلس أساقفة زحلة والبقاع.. إليكم مضمونه
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان مستعد للانخراط في مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا وأستراليا تدعوان إلى حفض التصعيد في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدعو إيران إلى حماية المدنيين في كل أنحاء الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
05/03/2026 17:20:58 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

المجتمع الدولي

الشرق الأوسط

اللبنانية

النازحين

دبلوماسي

العذراء

القادة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-03-05
Lebanon24
10:15 | 2026-03-05
Lebanon24
10:12 | 2026-03-05
Lebanon24
10:06 | 2026-03-05
Lebanon24
10:04 | 2026-03-05
Lebanon24
09:49 | 2026-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24