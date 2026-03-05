مرتينوس يؤكد دعم الرئيس عون ومقررات الحكومة

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أكد نقيب المحامين عماد مرتينوس بعد لقائه رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
في
قصر بعبدا
، دعمه للرئيس عون ولمقررات
مجلس الوزراء
، معتبرا أن "الدولة بحاجة اليوم إلى جميع المواطنين والأحزاب والنقابات للوقوف إلى جانبها من أجل منع وقوع الحرب، لا الذهاب إليها".
كما اكد ان نقابة المحامين "إلى جانب رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقبل إلا بتطبيق القانون واحترام المؤسسات".
وطالب مرتينوس بصورة عاجلة ب"وقف آلة التدمير والحرب
الإسرائيلية
، وهذه مسؤولية
المجتمع الدولي
".
كما طالب ب"وقف استدراج
إسرائيل
إلى الداخل اللبناني، وهذه مسؤولية
حزب الله
".
واشار الى انه تطرق مع
الرئيس عون
إلى "موضوع الانتخابات النيابية التي يجب أن يتخذ قرار بشأنها شرط تطبيق القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده لاحقا".
