مرتينوس يؤكد دعم الرئيس عون ومقررات الحكومة

أكد نقيب المحامين عماد مرتينوس بعد لقائه رئيس الجمهورية في ، دعمه للرئيس عون ولمقررات ، معتبرا أن "الدولة بحاجة اليوم إلى جميع المواطنين والأحزاب والنقابات للوقوف إلى جانبها من أجل منع وقوع الحرب، لا الذهاب إليها".



كما اكد ان نقابة المحامين "إلى جانب رئاسة الجمهورية والحكومة، ولا تقبل إلا بتطبيق القانون واحترام المؤسسات".



وطالب مرتينوس بصورة عاجلة ب"وقف آلة التدمير والحرب ، وهذه مسؤولية ".



كما طالب ب"وقف استدراج إلى الداخل اللبناني، وهذه مسؤولية ".



واشار الى انه تطرق مع إلى "موضوع الانتخابات النيابية التي يجب أن يتخذ قرار بشأنها شرط تطبيق القانون الانتخابي الذي سيتم اعتماده لاحقا".

