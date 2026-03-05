تشكيل لجنة طوارئ صحية لمتابعة أوضاع أهالي المتن والنازحين

عقد لمؤسسة الدكتور النائب اجتماعا للجنة الطوارئ الصحية في المؤسسة، والتي تضم كلا من مسؤول الاستشفاء والتأمين سليمان حبيقة، مسؤولة الرعاية الصحية نيكول مارون الزغريني، مسؤولة التمريض رانيا كرم ومسؤول الشؤون المحلية مارون نصّار.وخلال الاجتماع، تم وضع خطة طوارئ صحية تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات والبرامج الصحية وتأمين الاحتياجات الطبية اللازمة للأهالي والسكان والنازحين إلى ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع البلديات والمخاتير في المتن، إضافة إلى الوزارات والإدارات المعنية.وأكد الحاج أن "المؤسسة تضع كل إمكاناتها في خدمة أبناء المنطقة، لمواكبة أي طارئ صحي وتأمين الدعم والرعاية اللازمة، بالتنسيق مع والمحلية".