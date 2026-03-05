تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عن العمليات العسكرية في لبنان... ماذا قالت قناة إسرائيلية؟

Lebanon 24
05-03-2026 | 07:19
عن العمليات العسكرية في لبنان... ماذا قالت قناة إسرائيلية؟
نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن "العمليات في لبنان تتوسع والجيش الإسرائيلي يعزز قواته في 10 نقاط استراتيجية في جنوب لبنان". 
 
وأضافت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال كتائب إضافية إلى مواقع أعمق في جنوب لبنان". 
لبنان

عربي-دولي

قناة إسرائيل

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

كتائب

تيجي

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
فيديو
