عن العمليات العسكرية في لبنان... ماذا قالت قناة إسرائيلية؟

نقلت القناة 15 عن مصادر قولها إن "العمليات في تتوسع والجيش يعزز قواته في 10 نقاط استراتيجية في ".

وأضافت المصادر أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لإدخال إضافية إلى مواقع أعمق في جنوب لبنان".