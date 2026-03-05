تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

رئيس المجلس العام الماروني استقبل مدير دار الرعاية الماروني

Lebanon 24
05-03-2026 | 07:28
رئيس المجلس العام الماروني استقبل مدير دار الرعاية الماروني
رئيس المجلس العام الماروني استقبل مدير دار الرعاية الماروني photos 0
إستقبل رئيس المجلس العام الماروني المهندس ميشال متى، المدير التنفيذي لدار الرعاية الماروني مالك مارون، وتم التداول في أوضاع الدار ورسالتها الإنسانية في خدمة المسنين والمحتاجين".

وأكد متى دعم المجلس العام الماروني "لهذه المؤسسة المارونية، كجزء من رسالتي الإجتماعية والإنسانية".

وفي هذا الإطار، كان المجلس قد بادر إلى تقديم مساهمة مادية إضافة إلى تزويد الدار ببعض المستلزمات الطبية دعما لجهودها في رعاية المقيمين فيها.

وشدد المجتمعون على "أهمية مواصلة التعاون لما فيه خير هذه المؤسسة ورسالتها الإنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".
 
