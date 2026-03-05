رئيس المجلس العام الماروني استقبل مدير دار الرعاية الماروني

إستقبل رئيس المهندس ، المدير التنفيذي لدار الرعاية ، وتم التداول في أوضاع الدار ورسالتها الإنسانية في خدمة المسنين والمحتاجين".وأكد متى دعم الماروني "لهذه المؤسسة ، كجزء من رسالتي الإجتماعية والإنسانية".وفي هذا الإطار، كان المجلس قد إلى تقديم مساهمة مادية إضافة إلى تزويد الدار ببعض المستلزمات الطبية دعما لجهودها في رعاية المقيمين فيها.وشدد المجتمعون على "أهمية مواصلة التعاون لما فيه خير هذه المؤسسة ورسالتها الإنسانية، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن".