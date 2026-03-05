إنذار عاجل جدًا لسكان الضاحية الجنوبية!

تابع: "سكان أحياء والحدث - يرجى التوجه شرقاً باتجاه على محور بيروت-دمشق. سكان أحياء حارة حريك والشياح - يجب الانتقال شمالًا باتجاه بمحور بيروت-طرابلس وشرقًا لجبل على اوتوستراد المتن السريع. انتبهوا، يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي توجه جنوبًا قد يعرّض حياتكم للخطر".ختم: "سنبلغكم بالوقت المناسب للعودة إلى بيوتكم".