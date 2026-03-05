تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بشأن وجود عناصر الحرس الثوري في لبنان.. هذا ما طلبه سلام من مجلس الوزراء

Lebanon 24
05-03-2026 | 07:30
بشأن وجود عناصر الحرس الثوري في لبنان.. هذا ما طلبه سلام من مجلس الوزراء
ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء يحضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى ، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الخارجية والمغتربين يوسف رجي،الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بايراقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي،  الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي،العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
وبعد انتهاء الجلسة، تلا مرقص مقرّرات مجلس الوزراء، حيث قال إن سلام طلب اتّخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي نشاط للحرس الثوريّ الإيرانيّ، وطلب من الوزراء اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء الأخير.
 
وتابع مرقص: "أشار رئيس الحكومة الى أنه سمع بالأمس من يتهم الحكومة اللبنانية بأنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية ويتهمُها بتطبيق القرارات الإسرائيلية وقال إنه كلام لا يمكنه السكوت عنه". 
 
وأضاف: " قرر مجلس الوزراء إعادة العمل بوجوب حصول الإيرانيين على تأشيرة للدخول إلى لبنان، وذلك بهدف ضبط الحدود ومنع أي عمل من شأنه الإخلال بالأمن". 
 
وقال مرقص: "أشار وزير الاقتصاد إلى المواد الغذائية والطبية المتوفرة في الأسواق ومنها البنزين والمازوت". 
 
وتابع أن وزير الصحة أعلن عن استشهاد 77 مواطنا وإصابة 527 آخرين ما يرفع عدد الإصابات إلى 604. 
