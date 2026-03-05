"التنمية والتحرير" تدعو إلى الوحدة والتضامن تجاه النازحين ووقف العدوان

إستقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة النواب : مروان حمادة ، هادي ابو الحسن ، وائل ابو فاعور ، فيصل الصايغ ، أكرم شهيب ، راجي السعد ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ، ومستشار النائب وليد جنبلاط حسام حرب. وتناول اللقاء بحث لتطورات الأوضاع العامة في والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة عدوانها على لبنان وشؤوناً تشريعية .



وترأٍس الرئيس إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير ، في حضور الأعضاء كافة ، وخصص لمناقشة التداعيات الناجمة عن إستئناف إسرائيل لعدوانها على لبنان والتطورات السياسية والميدانية وشؤوناً تشريعية .



وبعد الإجتماع تلا النائب أيوب حميد بيان الكتلة ، وفيه :



"على مدى أكثر من عام ونيف من إلتزام لبنان كل لبنان ببنود قرار وقف إطلاق النار وتنصل المستويات السياسية والعسكرية من تطبيق أي من بنوده وإستمرار إحتلالها لأجزاء واسعة من الأرض وتدميرها على نحو ممنهج لعشرات القرى والبلدات على طول الحدود مع فلسطين المحتلة ومنع سكان هذه القرى من العودة إليها، فضلا عن الإستمرار بإحتجاز عشرات الأسرى اللبنانيين وإغتيال المئات من بينهم عشرات الأطفال ، تعود إسرائيل ومنذ مطلع الأسبوع الجاري مطلقة العنان لكرة نارها وعدوانها ليشمل مختلف الجغرافيا اللبنانية مرتكبة مجازر متنقلة بين الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية للعاصمة ، ناهيك عن تهجير قسري لأكثر من ربع سكان لبنان وإخراجهم من منازلهم وتشريدهم على الطرقات .



واضاف : وفي هذا الإطار تهيب الكتلة بكافة القوى السياسية وبكل اللبنانيين على مختلف إنتماءاتهم الروحية والطائفية والمذهبية الى وجوب إستحضار كل عناوين الوحدة والتضامن والتآزر فيما بينهم في مقاربة ملف النازحين إحتضاناً وإيواءً وبلسمة للجراح والنأي بهذه القضية الإنسانية والأخلاقية والوطنية عن أي طابع سياسي أو مذهبي أو مناطقي أو حزبي ، كما تهيب الكتلة بالأهل الأعزاء النازحين وهم أهل الصبر والصمود والشيم والقيم النبيلة الى ضرورة مراعاة خصوصية المناطق النازحين إليها والإبتعاد عن أي مظهر من المظاهر التي يمكن لها أن تعكر صفو مناخات الوحدة والتآخي بين اللبنانيين .



كما تدعو الكتلة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري لوقف العدوان والعودة إلى تفعيل عمل لجنة الميكانيزم وإلزام إسرائيل بتطبيق بنود الإتفاق المبرم في تشرين الثاني من العام 2024 كاملاً .



وختم حميد : كما بحثت الكتلة في إجتماعها شؤوناً تشريعية واتخذت بشأنها القرارات الملائمة .



وختمت الكتلة بيانها ، بالآتي: أيها اللبنانيون، أيها النازحون، أيها الصامدون، أيها الأهل المضيفون.



هي لحظة الوحدة لا شيء سواها بها نحفظ لبنان ومن خلالها نسقط أهداف العدوان.



وبحث الرئيس بري أيضاً المستجدات خلال استقباله المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب .



على صعيد آخر، دعا دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ لعقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاثنين الواقع في 9 آذار 2026 وذلك لدرس وإقرار إقتراحات القوانين .



كما دعا إلى إجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب في تمام الساعة 10:30 من يوم غد الجمعة الواقع فيه 6 اذار 2026 عين التينة.

Advertisement