ازدحام شديد على الطريق الساحلي بين بيروت وجونية

بعد إعلان الجيش عن إخلاء الضاحية الجنوبية لبيروت، توجهت أعداد كبيرة من الناس نحو ، ما أدى إلى ازدحام شديد الساحلي الممتد من إلى جونية، على الرغم من أن الطريق الممتد من جونية إلى بيروت لا يزال سالكاً بشكل طبيعي.

