بشأن لبنان... ماذا طلب ماكرون من نتنياهو؟

قال الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، إنّ " ستُعزز التعاون مع القوات المسلحة ".

وأضاف ماكرون: "ستضع فرنسا تحت تصرف مركبات نقل مدرعة، وستُقدّم له الدعم اللوجستيّ".

وتابع: "للشعب اللبناني الحقّ في السلام والأمن مثل أيّ شعب آخر في ".

وأشار ماكرون إلى أنّه "يجب على " " أنّ يُوقف إطلاق النار على فوراً".

وقال: "في هذه اللحظة الخطيرة، أطلب من عدم توسيع الحرب إلى ".

ولفت ماكرون إلى أنّ " تعهدت أمامي بالعمل على السيطرة على المواقع التي يُسيطر عليها "حزب الله".

وحثّ المسؤولين الإيرانيين على "عدم توريط اللبنانيين في حرب لا تخصّهم".