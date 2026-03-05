"حزب الله" شنّ هجوماً بطائرات مسيّرة على إسرائيل... هذا ما استهدفه

أعلن " " في بيان، أنّه "ردًّا على العدوان الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها الضاحية الجنوبيّة لبيروت، استهدف ، ثكنة يعرا بسربٍ من المُسيّرات الإنقضاضيّة".

