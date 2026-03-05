إنذار جديد... إخلاء بلدات بقاعية

أصدر الجيش إنذاراً عاجلاً إلى سكان ، وتحديداً في بلدات دورس وبريتال ومجدلون، يطالبهم فيه بإخلاء المنطقة فوراً.



وزعم الجيش في بيانه أن "أنشطة في المنطقة تجبره على العمل ضد بنى تحتية عسكرية تابعة له"، مؤكداً "عدم نيته المساس بالسكان".





ودعا البيان الأهالي إلى التوجه غرباً عبر - ، محذراً من أن "التواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته يعرض حياة المدنيين للخطر". كما أشار البيان إلى أنه سيتم إبلاغ السكان بالوقت الآمن للعودة إلى منازلهم.