هذا آخر ما قِيلَ في إسرائيل عن "الهجوم" على الضاحية الجنوبية

أفادت هيئة البثّ الإسرائيليّة، أنّ "الإستعدادات جارية لهجوم واسع على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وأضافت أنّ "الجيش يُعزّز قواته في ، تحسبا لمحاولة " " إقتحام بلدات في شمال ".

وكان الجيش الإسرائيليّ أنذر سكان حارة حريك وبرج والشياح والحدث، ودعاهم إلى الإخلاء.