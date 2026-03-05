تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تسريع وتيرة التوقيفات لناقلي الأسلحة
Lebanon 24
05-03-2026
|
22:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "الشرق الاوسط":
تتسارع وتيرة التوقيفات الأمنية وتطال عناصر من"
حزب الله
" ومدنيين، في سياق تطبيق قرار حظر أي نشاط عسكري وأمني لـ"حزب الله".
وأفاد مصدر قضائي بـ"توقيف 23 شخصاً حتى الآن من حزبيين ومدنيين، خلال تنقلاتهم بين الجنوب وبيروت وجبل
لبنان
والبقاع، بعدما ضُبطت بحوزتهم أسلحة فردية ورشاشات، إضافة إلى عتاد حربي متنوع".
وأكد المصدر أن الموقوفين "يخضعون لتحقيقات أولية لدى مخابرات الجيش والشرطة العسكرية، بإشراف مفوض الحكومة لدى
المحكمة العسكرية
القاضي كلود غانم"، مشيراً إلى أن التحقيقات "اختتمت مع خمسة منهم وأُحيلوا على
القضاء
العسكري تمهيداً للشروع في ملاحقتهم قضائياً".
وتكشف المعطيات أن التحول لا يقتصر على عدد التوقيفات، بل يشمل أيضاً طبيعة الإجراءات المتبعة. ففي المرحلة التي سبقت صدور قرار حظر السلاح، كان القضاء يكتفي في كثير من الحالات بمصادرة السلاح المضبوط وترك ناقله رهن التحقيق أو بعد التعهد بعدم تكرار المخالفة، أما اليوم فقد تغيّرت المقاربة جذرياً، إذ باتت
القاعدة
تقضي بمصادرة السلاح وتوقيف حامله أياً تكن هويته وانتماؤه الحزبي، في إشارة واضحة إلى تشدد رسمي في فرض تطبيق القرار الحكومي على الجميع ومنع أي استثناءات بمن فيهم عناصر (حزب الله)".
ورغم هذا التشدد، لا تزال هوية مطلقي الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه
إسرائيل
مجهولة، فالأجهزة الأمنية، وفق مصادر أمنية "تواصل عمليات التعقب والتحري لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات التي تشكل خرقاً مباشراً لقرار
مجلس الوزراء
، إلا أنه لم يُعلن حتى الآن عن توقيف أي شخص على خلفية إطلاق الصواريخ أو المسيّرات".
وأوضحت أن التوقيفات المرتبطة بنقل الأسلحة "تحصل بشكل يومي، في سياق خطة أمنية موسعة تشمل كل المناطق"، وقالت: "خلال الساعات الماضية، تمكنت الأجهزة من ضبط عناصر كانوا ينقلون صاروخ (كورنيت) المضاد للمدرعات، وهو من الأسلحة النوعية التدميرية التي تلحق إصابة دقيقة بالأهداف المدرعة".
ولفتت المصادر الأمنية إلى أن "وجود عناصر مسلّحة في عداد
النازحين
يشكل خطراً على أمن النازحين ومراكز إيوائهم، كما يقلق المجتمعات المضيفة، إذ إن هناك خشية من استهداف هؤلاء بغارات إسرائيلية داخل المراكز، كما ثمة خشية من حصول احتكاك مع البيئات المضيفة في
بيروت
وجبل لبنان وغيرهما من المناطق".
المصدر القضائي قال إن "
النيابة العامة
العسكرية ورغم مواكبتها للتحقيقات الأولية، تعيد قراءة المحاضر بشكل دقيق قبل الادعاء على الموقوفين، لأن البدء بالإجراءات القضائية يحتاج إلى أدلة تعزز الشبهات، وهو ما يؤخر إعلان النتائج وكشف عدد التوقيفات".
قرار مجلس الوزراء
المحكمة العسكرية
الأجهزة الأمنية
النيابة العامة
مجلس الوزراء
جبل لبنان
النازحين
حزب الله
تابع
