سليمان حيا العاملين في المطار

قال الرئيس في تصريح: "التحية والتقدير لشركة – الخطوط الجوية ، لادارتها ولطياريها الشجعان، وموظفيها، والمراقبين الجويين، ولكل العاملين في ".



أضاف: "أنتم الذين حافظتم على رئة مفتوحة ليبقى الوطن متصلًا بالعالم، وليتنفّس منها اللبنانيون المقيمون والمنتشرون في أصقاع الأرض. بجهودكم وتفانيكم استمر هذا المرفق الحيوي في أداء رسالته رغم كل الظروف والتحديات والمخاطر".



ختم: "إن ما تقدمونه يستحق كل تقدير واحترام، وأنتم جديرون بأسمى مكافأة معنوية على إخلاصكم وخدمتكم للوطن".

Advertisement