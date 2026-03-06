تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
سليمان حيا العاملين في المطار

Lebanon 24
06-03-2026 | 00:28
سليمان حيا العاملين في المطار
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "التحية والتقدير لشركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، لادارتها ولطياريها الشجعان، وموظفيها، والمراقبين الجويين، ولكل العاملين في مطار بيروت".

أضاف: "أنتم الذين حافظتم على رئة لبنان مفتوحة ليبقى الوطن متصلًا بالعالم، وليتنفّس منها اللبنانيون المقيمون والمنتشرون في أصقاع الأرض. بجهودكم وتفانيكم استمر هذا المرفق الحيوي في أداء رسالته رغم كل الظروف والتحديات والمخاطر".

ختم: "إن ما تقدمونه يستحق كل تقدير واحترام، وأنتم جديرون بأسمى مكافأة معنوية على إخلاصكم وخدمتكم للوطن".
النائب سليمان: الموافقة على تشغيل مطار القليعات خطوة اساسية
خلال عمله في مطار سان فرانسيسكو.. حادث مأسوي أنهى حياة عامل
الجيش السوري: قواتنا تطوق حزب العمال الكردستاني داخل مطار الطبقة العسكري
رسالة من شاب لبناني إلى فخامتهم وسعادتهم ودولتهم: ألم تسمعوا بعد صرخة جيلٍ يُدفن حيًّا؟
