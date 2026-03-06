الخطيب: صمود اللبنانيين أفشل مخططات الإذلال

أكد المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، في رسالة الجمعة، أن الوفاء والتضحية والشجاعة التي يبديها المؤمنون هي امتداد لنهج الصابرين الذين ذكرهم الله في كتابه، مشيراً إلى أن من صمد في وجه محاولات الإذلال وكسر الشوكة قد نال وعد الله بالنصر.



واعتبر أن الصامدين في الميدان هم الذين يدفعون الباطل ويحفظون القيم، مؤكداً أنهم رغم ما يواجهونه من خوف وجوع ونقص في الأنفس والثمرات، يظلون على متمسكين بطريق الحق. ودعاهم إلى عدم الحزن أو الاستيحاش لقلة سالكي هذا الطريق، مستشهداً بآيات قرآنية وبأقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الصبر والثبات.



وفي معرض حديثه عن معاناة الذين يعيشون في العراء في ظل برد الشتاء، انتقد الخطيب انشغال من وصفهم بـ"أولياء الأمر" عن هذه المعاناة، مشيراً إلى انشغالهم بملاحقة قضايا جانبية لإرضاء "شياطين الأرض" بدلاً من الالتفات إلى حقوق الناس وكرامتهم.



ختم الخطيب رسالته بتوجيه تحية إكبار وإجلال لصبر النازحين وتضحياتهم، معرباً عن تقديره لكل حر وشريف من أبناء الوطن الذين قدروا هذه التضحيات وتضامنوا مع آلام الناس بغض النظر عن انتمائهم الديني أو المذهبي.

وشدد على أن "الدين المعاملة"، مؤكداً أن الرهان الحقيقي هو على هؤلاء الأحرار، وليس على من وصفهم بـ"المتنكرين للتضحيات" والمنشغلين بإرضاء أسيادهم.



