تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: صمود اللبنانيين أفشل مخططات الإذلال

Lebanon 24
06-03-2026 | 06:20
A-
A+
الخطيب: صمود اللبنانيين أفشل مخططات الإذلال
الخطيب: صمود اللبنانيين أفشل مخططات الإذلال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، في رسالة الجمعة، أن الوفاء والتضحية والشجاعة التي يبديها المؤمنون هي امتداد لنهج الصابرين الذين ذكرهم الله في كتابه، مشيراً إلى أن من صمد في وجه محاولات الإذلال وكسر الشوكة قد نال وعد الله بالنصر.

واعتبر الخطيب أن الصامدين في الميدان هم الذين يدفعون الباطل ويحفظون القيم، مؤكداً أنهم رغم ما يواجهونه من خوف وجوع ونقص في الأنفس والثمرات، يظلون على العهد متمسكين بطريق الحق. ودعاهم إلى عدم الحزن أو الاستيحاش لقلة سالكي هذا الطريق، مستشهداً بآيات قرآنية وبأقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الصبر والثبات.

وفي معرض حديثه عن معاناة النازحين الذين يعيشون في العراء في ظل برد الشتاء، انتقد الخطيب انشغال من وصفهم بـ"أولياء الأمر" عن هذه المعاناة، مشيراً إلى انشغالهم بملاحقة قضايا جانبية لإرضاء "شياطين الأرض" بدلاً من الالتفات إلى حقوق الناس وكرامتهم.

ختم الخطيب رسالته بتوجيه تحية إكبار وإجلال لصبر النازحين وتضحياتهم، معرباً عن تقديره لكل حر وشريف من أبناء الوطن الذين قدروا هذه التضحيات وتضامنوا مع آلام الناس بغض النظر عن انتمائهم الديني أو المذهبي.
 
وشدد على أن "الدين المعاملة"، مؤكداً أن الرهان الحقيقي هو على هؤلاء الأحرار، وليس على من وصفهم بـ"المتنكرين للتضحيات" والمنشغلين بإرضاء أسيادهم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
فضل الله: تعويضات الجنوب ليست "رشوة" انتخابية والجيش أفشل مخطط "المنطقة العازلة"
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: القرار الأميركي هو الذي يتحكم بالمصير اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. توفيق سلطان يكشف من أفشل مشاريع طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تتحدث عن خامنئي: هكذا أفشل مبادرة لمنع الحرب عن إيران
lebanon 24
Lebanon24
06/03/2026 17:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24

علي الخطيب

علي الخطي

نائب رئيس

النازحين

الإسلام

إسلامي

الشيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:37 | 2026-03-06
Lebanon24
09:57 | 2026-03-06
Lebanon24
09:53 | 2026-03-06
Lebanon24
09:50 | 2026-03-06
Lebanon24
09:43 | 2026-03-06
Lebanon24
09:31 | 2026-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24