الجيش لم ينسحب من الجنوب.. هذا آخر خبر

قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ عناصر الجيش المسؤولين عن قطاع جنوب ، ما زالوا موجودين في في ثكنة بمدينة صور، وعلى رأسهم العميد .



وذكرت المعلومات أنه في حالات القصف العنيف على المناطق الجنوبية، يُطلب من الجيش عبر "الميكانيزم" البقاء في مراكز آمنة وليس هناك أي إخلاء لكل المراكز في جنوب الليطاني بل إعادة تموضع في بعضها.





