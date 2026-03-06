تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
الجيش لم ينسحب من الجنوب.. هذا آخر خبر
Lebanon 24
06-03-2026
|
07:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، إنّ عناصر الجيش المسؤولين عن قطاع جنوب
الليطاني
، ما زالوا موجودين في
مركز القطاع
في ثكنة
بنوا بركات
بمدينة صور، وعلى رأسهم العميد
نيكولا تابت
.
وذكرت المعلومات أنه في حالات القصف
الإسرائيلي
العنيف على المناطق الجنوبية، يُطلب من الجيش عبر "الميكانيزم" البقاء في مراكز آمنة وليس هناك أي إخلاء لكل المراكز في جنوب الليطاني بل إعادة تموضع في بعضها.
