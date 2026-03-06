العلاقات الإعلامية في "حزب الله": لا مواقف رسمية حول التفاوض

أكدت العلاقات الإعلامية في " "، في بيان لها، أن أي جهة مسؤولة ومخولة بالتصريح في الحزب لم تصدر أي موقف يتعلق بموضوع التفاوض، مشددة على أن ما تداولته بعض نقلاً عن "مصدر في حزب الله" لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

