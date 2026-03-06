تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بدر يطالب بإدراج "العفو العام" على جدول أعمال جلسة الاثنين النيابية

Lebanon 24
06-03-2026 | 08:30
بدر يطالب بإدراج العفو العام على جدول أعمال جلسة الاثنين النيابية
بدر يطالب بإدراج العفو العام على جدول أعمال جلسة الاثنين النيابية photos 0
أصدر النائب نبيل بدر بياناً أكد فيه سعيه لإدراج اقتراح قانون العفو العام، الذي تقدّم به مع عدد من النواب، على جدول أعمال الجلسة النيابية المقررة يوم الاثنين والمخصصة لبحث تمديد ولاية المجلس النيابي جراء تداعيات الحرب والظروف الأمنية.

وشدد بدر على أن ملف العفو العام يُعد من القضايا الإنسانية والوطنية الملحّة التي لا تحتمل التأجيل، مشيراً إلى ضرورة معالجته بعيداً عن النقاشات السياسية والدستورية، وذلك بعد سنوات من المماطلة والتأجيل.

