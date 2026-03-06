تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وفد من "القوات" يبحث مع وزير المالية تعميم العقارات والمطالب البلدية

Lebanon 24
06-03-2026 | 09:07
وفد من القوات يبحث مع وزير المالية تعميم العقارات والمطالب البلدية
وفد من القوات يبحث مع وزير المالية تعميم العقارات والمطالب البلدية photos 0
زار وفد بتكليف من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وزارة المالية للقاء الوزير ياسين جابر، وذلك لمناقشة تعميم أصدره وزير المالية يطلب فيه من القضاة العقاريين وأمناء السجل العقاري الامتناع عن قيد العقارات غير الممسوحة والمشاعات باسم البلديات مباشرة، ووجوب تسجيلها أولاً باسم الدولة.
 
ضم الوفد النائبين غياث يزبك ورازي الحاج، والنائب السابق جوزاف إسحق، ورؤساء اتحادات بلديات بشري، البترون، جبيل، وكسروان.

وأوضح النائب غياث يزبك أن الاجتماع هدف إلى عرض الهواجس الناتجة عن المذكرة التي أثارت التباسات لدى البلديات وسكان المناطق التي تضم مساحات واسعة من المشاعات، بشأن إمكانية وضع هذه الأملاك بتصرف الدولة.
 
وأشار يزبك إلى أن الوفد طلب توضيحات وقدم اقتراحات لتعديلات ترفع الغموض وتحدد بدقة حقوق البلديات وصلاحياتها، مؤكداً أن وزير المالية أبدى تجاوباً كاملاً، وأن العمل جارٍ بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون العقارية لإدخال تعديلات تضمن وضوح النص.
 
كما لفت يزبك إلى وجود حالات محدودة من التزوير مرتبطة ببعض المخاتير في ملف المشاعات، مؤكداً أن الهدف هو وضع حد لهذه الإشكاليات وتنظيم آلية تحفظ حقوق الدولة والبلديات معاً.

من جهته، أشار النائب رازي الحاج إلى أنه طرح مسألة تحرير أموال البلديات المستحقة لها في ظل الأزمة الاقتصادية، موضحاً أن الوزير وعد بالعمل على معالجة ملف مستحقات البلديات المرتبطة بملف النفايات التي جرى تمويلها سابقاً من الصندوق البلدي المستقل.
 
وأكد الحاج أن إعادة هذه الأموال تشكل دعماً أساسياً للبلديات لمواجهة الضغوط المتزايدة نتيجة أزمة النزوح والأعباء الإضافية على الخدمات المحلية.

وفي ختام اللقاء، شكر الوفد وزير المالية وفريق العمل في الوزارة والمديرة المكلفة بالشؤون العقارية جويس عقل على تعاونهم واستعدادهم لمعالجة القضايا المطروحة.
