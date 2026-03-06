استنكر الاعتداءات المستمرة.. عون يواصل اتصالاته الدولية لوقف "حرب لبنان"

واصل رئيس الجمهورية اليوم اجراء الاتصالات الدولية لطلب مساعدة الدول الشقيقة والصديقة، للحد من الاعتداءات الاسرائيلية على والتي شملت مناطق عدة في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية من والتي لا تزال تتصاعد وتوقع العديد من والجرحى، اضافة الى الدمار وتهجير ألالاف، كما وصلت اليوم الى حد الاعتداء المباشر على قوات الامم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، حيث تعرضت القوة الغانيّة لاستهداف ادى الى وقوع اصابات في صفوفها.



وجدد ادانته الشديدة للاعتداءات الاسرائيلية الواسعة، مطالباً "الدول كافة والامم المتحدة بالتدخل ووضع حد لهذا التصعيد الاسرائيلي الخطير".