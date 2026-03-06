"حادث مروّع".. ماذا قالت "اليونيفيل" عن اعتداء إسرائيل على أحد مراكزها؟

أصدرت قوات "اليونيفيل" في بياناً علقت فيه على الاعتداء الذي طال مركزاً عسكرياً تابعاً للقوة الغانية في بلدة القوزح - .

وقالت "اليونيفيل" إنه "وسط إطلاق نار عنيف مساء اليوم، أُصيب ثلاثة جنود حفظ سلام داخل قاعدتهم في بلدة القوزج بجنوب غرب لبنان"، مشيرة إلى أنه "نُقل المصاب الأشد خطورة إلى مستشفى في لتلقي العلاج، بينما يتلقى المصابان الآخران العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل".

وذكر البيان أنه "تم إخماد حريق اندلع في "، مؤكداً أن "اليونيفيل سيُجري تحقيقاً في ملابسات هذا الحادث المروّع".

وشدد البيان على أنه "من غير المقبول استهداف قوات حفظ السلام التي تؤدي مهاماً بتفويض من "، مُذكراً جميع الأطراف المعنية بشدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بضمان سلامة وأمن أفراد وممتلكاتها في جميع الأوقات.



