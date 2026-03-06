تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

"حادث مروّع".. ماذا قالت "اليونيفيل" عن اعتداء إسرائيل على أحد مراكزها؟

Lebanon 24
06-03-2026 | 15:56
حادث مروّع.. ماذا قالت اليونيفيل عن اعتداء إسرائيل على أحد مراكزها؟
حادث مروّع.. ماذا قالت اليونيفيل عن اعتداء إسرائيل على أحد مراكزها؟ photos 0
أصدرت قوات "اليونيفيل" في لبنان بياناً علقت فيه على الاعتداء الإسرائيلي الذي طال مركزاً عسكرياً تابعاً للقوة الغانية في بلدة القوزح - جنوب لبنان.
وقالت "اليونيفيل" إنه "وسط إطلاق نار عنيف مساء اليوم، أُصيب ثلاثة جنود حفظ سلام داخل قاعدتهم في بلدة القوزج بجنوب غرب لبنان"، مشيرة إلى أنه "نُقل المصاب الأشد خطورة إلى مستشفى في بيروت لتلقي العلاج، بينما يتلقى المصابان الآخران العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل".
وذكر البيان أنه "تم إخماد حريق اندلع في القاعدة"، مؤكداً أن "اليونيفيل سيُجري تحقيقاً في ملابسات هذا الحادث المروّع".
وشدد البيان على أنه "من غير المقبول استهداف قوات حفظ السلام التي تؤدي مهاماً بتفويض من مجلس الأمن"، مُذكراً جميع الأطراف المعنية بشدة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.

 
وختم: "يُمثل أي هجوم على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن الدولي 1701، وقد يرقى إلى جريمة حرب".
 
 
 
