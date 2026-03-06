مقدمات النشرات المسائيّة

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







بالتوازي مع استمرار العدوان الذي لم يتوقف لساعة واحدة منذ الأمس تجاه الضاحية الجنوبية والجنوب والبقاع تواصلت الاتصالات والجهود الساعية لوقف الحرب و التضامن الداخلي لحماية وحدة وسلامة الاراضي .







وبعد ترويج لسردية كاذبة حول موقف من التفاوض اكد الحزب أنه لم يصدر أي موقف يتعلق بموضوع التفاوض وأن ما تداولته بعض نقلا عن مصدر في حزب الله لا يمت إلى الحقيقة بصلة.







موجة النزوح تتسع على وقع التصعيد العسكري والغارات في ظل غياب تحركات الوزارات المعنية فترك الناس لمصيرهم يواجهون غطرسة العدو بصبر وايمان فيما المطلوب حضور فعلي واجراءات عملية للحكومة على الارض تواكب حجم الازمة التي يعيشها الناس.







ومع تزايد ضربات المقاومة باتجاه المستوطنات ومواقع العدو أقر جيش العدو الإسرائيلي بإصابة ثمانية جنود من لواء جفعاتي بجروح خطيرة نقلوا على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.







واليوم ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي لمتابعة الظروف الطارئة والأحوال التي يمر فيها جراء الحرب و كان النقاش محصورا باقتراحات قوانين تمديد ولاية المجلس النيابي في ظل استحالة اجراء الانتخابات بموعدها المحدد.







في اليوم السابع من الحرب على إيران كانت طهران تؤكد إستعدادها لحرب طويلة الامد ستلجأ فيها الى استخدام ابتكارات وأسلحة جديدة لم تستخدم من قبل وسط إشارات متضاربة من تل أبيب بشأن وجهة الحرب في الأيام المقبلة.







في حين كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن عددا من الدول بدأت مساع للوساطة معلنا ان بلاده ملتزمة بالعمل من أجل سلام دائم في المنطقة لكنها في الوقت ذاته لن تتردد في الدفاع عن كرامتها وسيادتها.





مقدمة الـ"أم تي في"







الشيخ نعيم قاسم.. واسمح لنا أن نخاطبك هكذا، اي بلا لقب الأمين العام. فهذا اللقب امتحانه الامانة، وانت لم تكن امينا على مجتمع كثيرا ما اخبرتنا واخبرته انك مؤتمن عليه، وانك ستدافع عنه حتى النهاية.







انهم ناس طيبون صدقوك حين دعوتهم الى الصبر، واصطفوا خلفك حين رفعت رايات النصر، فاذا بهم اليوم يدفعون ثمن أخطائك وخطاياك، عراة بلا درع وبلا سقف. يا شيخ نعيم، لن نسألك ماذا فعلت انت مع قيادات حزبك بلبنان.







فأنتم في النهاية جنود لدى الولي الفقيه. ولن نسألكم ماذا فعلتم بشعب لبنان. فالشعب هنا في حساباتكم حطب معد لخدمة المحور. نسألكم فقط: ماذا فعلتم بابناء بيئتكم؟







هل رأيتموهم بالامس موزعين على الطرقات خائفين، مذلولين، جائعين؟







هل شعرتم بارتجاف قلوبهم، بألم دموعهم، بوجع بيوتهم التي اشتعلت فيها النار؟







هل خجلتم من أنفسكم، ام انكم تريدون لشعبكم ان يقدم ذبيحة لحسابات لا تعرف الرحمة؟ فهل من مأساة اعظم من مأساة شعب ملقى في العراء؟







وهل من مقاومة اشنع من مقاومة تستجلب الاحتلال؟







وهل من تضليل افظع من رايات ترفع باسم لبنان فيما القرار يكتب في ايران؟







وهل من خيانة افدح من وطن تسلم مفاتيحه للغريب؟







وهل من اجرام اكبر من وطن يساق الى الخراب باسم النصر؟







لذلك سجل عندك يا شيخ نعيم مع اركان حربك: مقاومتكم بعد اليوم لم تعد مقدسة، والناس الذين اقسمتم ان تكونوا دروعهم صاروا دروعا لولي فقيهكم.







وسجل عندك يا شيخ نعيم مع اركان حربك: ما عاد في لبنان من متسع لشعاراتكم، لأن الوطن امتلأ بالنعوش!







فما هذه المقاومة التي تحولت أداة في ايدي ايران، حيث شهية المتحاربين كبيرة وشهوات الملالي لا تنتهي؟







وفي المحصلة يا شيخ نعيم، انت تدعي انك تخوض معركة للتاريخ، فاي تاريخ تكتبه وانت تقتلع شعبا من الجغرافيا وتستجلب لعنة التاريخ؟





مقدمة الـ"أو تي في"







أرض محررة من كل احتلال وسيادة ناجزة للدولة اللبنانية، بقواها العسكرية والأمنية الذاتية من دون سواها، على كل شبر من الأرض الحرة.







هل كثير على الشعب اللبناني هذا المطلب البسيط، بعد كل ما مر بنا من تجارب منذ عام 1948 الى اليوم؟







هل كثير على الشعب اللبناني، أن يغضب لعودة الاحتلال بعد ربع قرن وأكثر على التحرير، بفعل أخطاء راكمها المحررون، وصولا الى تجاوز الحدود اللبنانية الى غزة ثم ايران تحت عنوان الاسناد؟







هل كثير على الشعب اللبناني، ان يستذكر تجربة السلاح الفلسطيني التي قوضت اركان الدولة في الستينات وتسببت بحرب دامت خمسة عشر عاما، واستجلبت جحافل المحتلين من واسرائيل؟







هل كثير على الشعب اللبناني، ان يقلق من تكرار تجربة سلاح الميليشيات اللبنانية المتفلت، بولاءاته الخارجية المتعددة والمتضاربة، وأن يتمنى حصر السلاح بيد مؤسساته العسكرية الأمنية والشرعية؟







هل كثير على الشعب اللبناني ان يطلب سلاما يستعيد الحقوق، ويحقق الاستقرار، ويشرع الابواب على مرحلة جديدة من تاريخ الوطن، عنوانها مجاراة العصر بالتطور، لا مجافاة المستقبل بالاصرار على إبقاء البلاد ساحة صراعات لدولة من هنا ونظام من هناك، بما يرفع منسوب الموت ويبقينا في الدمار؟







هل كثير على الشعب اللبناني ان يشارك في استحقاقاته الدستورية في مواقيتها، لا ان يعيش فراغات وتمديدات، لا يستفيد منها الا الخائفون من الخسارة، والذين يؤلهون الكراسي؟







حقا، ما يطلبه الشعب اللبناني ليس بكثير. إنه أبسط الحقوق لشعب يستحق الكثير.







اما على المستوى الاقليمي، فالابرز اليوم سياسيا اعلان صريح من الرئيس دونالد ترامب بأن الاستسلام غير المشروط لإيران هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.







وأكد ترامب أن في حال استسلام الجمهورية الإسلامية، ستعمل وحلفاؤها على إنقاذ إيران من حافة الانهيار، وجعلها أقوى اقتصاديا وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى، لافتا الى أن ذلك سيتطلب تنصيب قائد عظيم ومقبول، كما قال.







مقدمة الـ"أل بي سي"







حزب الله، سواء تورط في ما ورطه فيه الحرس الثوري الإيراني، أم في ما ورط فيه لبنان واللبنانيين، النتيجة ذاتها: أوقع نفسه ولبنان واللبنانيين في ورطة، وقدم هدية لا تقدر بثمن لإسرائيل وللولايات المتحدة الأميركية، وكتب وصيته العسكرية والأمنية وربما السياسية، وربما أكثر من ذلك.







مهزلة حزب الله أنه حاول أن يروي سردية أن إسرائيل كانت تستعد لتوجيه ضربة إستباقية له، فسبقها!







ما هذه العبقرية العسكرية التي تصلح أن تدرس في كبريات الكليات العسكرية!







هل يستطيع ان يجيب عن سؤال: كيف سبق إسرائيل؟







ما هو هذا اللغز بأنه فتح الحرب بعد ضرب الولايات المتحدة الأميركية إيران؟







فإذا كانت المواجهة مع إسرائيل مغامرة فإن المواجهة مع أميركا، واميركا ترامب بالتحديد، جنون وانتحار.







هل دمر الضاحية الجنوبية لتل أبيب كما دمرت الضاحية الجنوبية لبيروت؟ هل دمر الضاحية الجنوبية لواشنطن؟







لطف به الأميركيون والإسرائيليون والرئيس نبيه بري حين اكتفوا باتفاق 27 تشرين الثاني 2024، لكن ما إن وقع الإتفاق وطبق وقف النار، حتى لحس توقيعه وتنصل من موافقته، وأكثر من ذلك، وللتاريخ، لحس ما كان السيد حسن نصرالله وافق عليه.







لم يجد من يترجم له أن من يحق لهم حمل السلاح هم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وصولا إلى الشرطة البلدية، لم يرد في الإتفاق لا الحزب ولا المقاومة، دفن رأسه في الرمال، وراح يتحدى: أعلى ما في خيلكم إركبوه، وفشرتم أن تأخذوا سلاحنا، واليد التي ستمتد على السلاح سنقطعها. خون الجميع: من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة، وطاولت شظايا تخوينه" أخاه الأكبر" الرئيس نبيه بري.







لم يتعاون مع الجيش اللبناني في جمع السلاح، فانفجر مخزن قذائف في مجموعة من سلاح الهندسة في الجيش، ما أدى إلى استشهاد ثمانية منهم، ولو تعاون لما كانوا استشهدوا.







جاءت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، فأراد الإسناد ووقعت الواقعة.







كان رئيس الجمهورية قد حصل على ضمانات من الولايات المتحدة الأميركية، عبر السفير ميشال عيسى بأن إسرائيل لن تضرب لبنان، إذا لم يتدخل حزب الله، لكنه تدخل ووقعت الواقعة.







من قرر التدخل؟







هل قيادة حزب الله؟ أم الحرس الثوري الإيراني؟







لم يعد مهما، فالنتائج والمضاعفات سبقت السؤال.







عام 1982 جرت محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، شلومو آرغوف، اتهمت إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية بأنها تقف وراء الأغتيال، فردت بإجتياح لبنان ووصلت إلى وأخرجت منظمة التحرير من لبنان.







طبعا كانت إسرائيل مستعدة، والكرة الارضية كانت تعرف ذلك، فمن حاول اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن واعطاها الذريعة؟







وهل كان أبو نضال، الذي اظهرت التحقيقات لاحقا أنه متورط؟







اليوم، من أطلق الصواريخ الستة وأعطى الذريعة لاسرائيل؟ من هو "أبو نضال" اليوم؟ المتغير الوحيد اليوم أن حزب الله تبنى إطلاق الصواريخ، فمن هو "أبو نضال" اليوم؟







حرب 1982 انتهت بخروج قيادة منظمة التحرير ومقاتليها من لبنان إلى تونس، ماذا عن نظرية "أن التاريخ يعيد نفسه ولو بعد أربعة وأربعين عاما؟





مقدمة "الجديد"







وفي اليوم السابع ما استراحت الحرب فبلغت باتساع دائرتها وتشابك جبهاتها أمرا أو عفوا درجة الغليان تحت نار دخول أجيال جديدة من آلة القتل والتدمير حول فيها العدو الإسرائيلي أرض الضاحية الجنوبية ومعها محافظات الجنوب والبقاع إلى حقل تجارب فوق الأجساد والأرواح والأملاك.







وإذا كانت بيوت الضاحية قد خلت من ساكنيها فإن قلب بيروت وباقي المناطق أصبح بيتا بمساكن كثيرة فتحت أبوابها لاستقبال واحتضان أبناء جلدتها في الوطن الواحد وأظهرت أنه متى ما أصيب عضو بجرح فإن كل جسد البلاد يتوجع.







ومن وحدة الحال التي تجلت بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية الوطنية سقط رهان إسرائيل في اللعب على الوتر الطائفي من خلال تحديده مسارات النزوح نحو مناطق ذات انتماءات طائفية معينة لإيقاع ذات البين بينها فغلب الطبع الوطني على التطبع الإسرائيلي باللعب على التناقضات الطائفية والسياسية اللبنانية.







والأمر عينه انسحب على وحدة الموقف الرسمي وتفعيل الخطوط الدبلوماسية الساخنة سلكيا ولاسلكيا وحضوريا وهو ما أبلغه رئيس الحكومة نواف سلام للسفراء العرب والأجانب ومفاده أن الدولة تعمل مع شركائها الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي وأن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى بيدها والرغبة في التفاوض هي لتجنيب المنشآت والممتلكات الأضرار وإن كان جزء من اللبنانيين يدفع ثمنا باهظا إلا أن كل لبنان هو ضحية.







وأما المشهد السياسي اليوم فاستقر على أعلى درجات سلم الميدان ومن تصعيده وتطوراته تحدثت مصادر دبلوماسية للجديد عن مبادرة فرنسية عرضها الرئيس إيمانويل ماكرون على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تقوم على مبدأ وقف الأعمال العدائية بين الطرفين: الإسرائيلي وحزب الله مقابل أن تتعهد الحكومة اللبنانية باتخاذ إجراءات عملية سريعة لبسط سلطة كامل الأراضي ومع تأكيد المصادر أن الجانب الفرنسي مستمر في مسعاه إلا أنه حتى اللحظة لم يتسلم الرد الإسرائيلي.