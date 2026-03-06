"احترازياً".. ماذا فعلت الجماعة الإسلامية؟

عُلم أن في اتخذت قبل مُدة إجراءات احترازية على صعيد مكاتبها، إذ هدفت إلى إفراغها من المسؤولين وعدم الاجتماع بها لاسيما بعد توسيع عدوانها على لبنان.





وأشارت المعلومات إن أنَّ "الجماعة" جعلت مختلف المكاتب خالية من أي مستندات أساسية، وهو أمر برز بشكل واضح إثر غارة التي استهدفت مركزاً رئيسياً للجماعة هناك.