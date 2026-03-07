"نقلة المياه" تلامس المليوني ليرة…وارتفاع جديد يرهق المواطنين

لوحِظ ارتفاع في سعر "نقلة المياه" في عدد من المناطق، حيث بلغت كلفة الصهريج "خزانان"نحو مليوني ، ما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.