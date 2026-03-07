مأساة فجراً في جبشيت.. استشهاد عائلة بأكملها جراء غارة إسرائيلية على منزلهم

شهدت بلدة جبشيت مأساة فجرا حيث استشهدت عائلة بأكملها من آل فحص مؤلفة من 5 أفراد إثر غارة إسرائيلية على منزلهم، وفق ما أفادت مندوبة " ".والشهداء هم: فحص وزوجته إيمان مكي وابنهما وابنتهما بتول فحص وزوجها.