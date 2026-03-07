تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
السفير سأل وهذا جواب "المرجع"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-03-2026
|
04:15
photos
طلب
سفير دولة
فاعلة من احد المراجع إيضاحات عن الدور الذي يمكن أن يقوم الجيش في حال قررت الحكومة تنفيذ قرارها في حق الجناح العسكري لحزب الله، فرد بان هذه المسألة من اختصاص
قيادة الجيش
التي تقيّم المعطيات المتوافرة وتتخذ القرار في ضوئها .
المصدر:
لبنان 24
تابع
