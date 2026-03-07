السفير سأل وهذا جواب "المرجع"

طلب فاعلة من احد المراجع إيضاحات عن الدور الذي يمكن أن يقوم الجيش في حال قررت الحكومة تنفيذ قرارها في حق الجناح العسكري لحزب الله، فرد بان هذه المسألة من اختصاص التي تقيّم المعطيات المتوافرة وتتخذ القرار في ضوئها .

Advertisement