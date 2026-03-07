تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
جنوباً.. أين يتمركز الجيش?
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-03-2026
|
04:45
رغم الاشتباكات الميدانية بين "
حزب الله
" والجيش
الإسرائيلي
على محور
الخيام
-
جنوب لبنان
لاسيما خلال اليومين الماضيين، حافظ الجيش على تمركزه ووجوده ضمن المنطقة الحدودية هناك لاسيما في
جديدة مرجعيون
المواجهة للخيام، الأمر الذي
أرسى
ارتياحاً لدى الأهالي.
وقالت مصادر متابعة في المنطقة لـ"
لبنان24
" إن الجيش يتمركز ضمن ثكنة
مرجعيون
، في حين أنه يسير دوريات بين الحين والآخر في المنطقة.
المصدر:
لبنان 24
