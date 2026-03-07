تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
14
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
النائب سليمان: لاقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
07-03-2026
|
02:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب
محمد سليمان
على حسابه على منصة "أكس" : "في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب المستمرة على وطننا، واكتظاظ السجون نتيجة نقل الموقوفين إلى السجون الأساسية ومع انعقاد جلسة في مجلس النواب للبحث في التمديد للمجلس النيابي، نأمل أن تكون هذه الجلسة فرصة لطرح حلّ عام وشامل، وفي مقدّمه إقرار
قانون العفو العام
.
هذا الملف لطالما شكّل قضية إنسانية محقّة، نأمل أن يُنصف من خلالها كل بريء، وأن يُرفع الظلم عمّن طالهم الانتظار لسنوات. كما نأمل أن تتحمّل المؤسسات الدستورية التشريعية مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تكون القرارات الصادرة عنها معبّرة عن تطلعات الناس وهمومهم، بما يعزّز الثقة بالدولة ويكرّس العدالة والإنصاف".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
Lebanon 24
كرامي: سنقاتل لإقرار العفو العام ولا استشارة تلغي القانون النافذ
07/03/2026 12:42:07
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة رعاية السجناء تطالب بتسريع المحاكمات وإقرار قانون العفو العام
Lebanon 24
هيئة رعاية السجناء تطالب بتسريع المحاكمات وإقرار قانون العفو العام
07/03/2026 12:42:07
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجديد: النائب نعمة افرام قدم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون موقّع من تسعة نواب آخرين يطلب فيه التمديد لمدة عامين
Lebanon 24
الجديد: النائب نعمة افرام قدم إلى الأمانة العامة لمجلس النواب اقتراح قانون موقّع من تسعة نواب آخرين يطلب فيه التمديد لمدة عامين
07/03/2026 12:42:07
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة فنزويلا: أبواب البلاد مفتوحة لعودة المهاجرين بعد قانون العفو
Lebanon 24
رئيسة فنزويلا: أبواب البلاد مفتوحة لعودة المهاجرين بعد قانون العفو
07/03/2026 12:42:07
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قانون العفو العام
محمد سليمان
النائب محمد
قانون العفو
نائب سليمان
نائب محمد
الدستور
صف من
تابع
قد يعجبك أيضاً
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
05:30 | 2026-03-07
07/03/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
Lebanon 24
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
05:13 | 2026-03-07
07/03/2026 05:13:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب الحرب طويلة
Lebanon 24
لكل هذه الأسباب الحرب طويلة
05:00 | 2026-03-07
07/03/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام: لوقف مستغلّي الوضع الأمني لجهة رفع الأسعار والاحتكار
Lebanon 24
الاتحاد العمالي العام: لوقف مستغلّي الوضع الأمني لجهة رفع الأسعار والاحتكار
04:50 | 2026-03-07
07/03/2026 04:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي
Lebanon 24
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي
04:47 | 2026-03-07
07/03/2026 04:47:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
Lebanon 24
هذا ما قرره الجيش بشأن المطار
14:46 | 2026-03-06
06/03/2026 02:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
Lebanon 24
"عملية خداع".. هكذا سقط خامنئي في فخّ إسرائيل
08:00 | 2026-03-06
06/03/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
Lebanon 24
لجميع المسافرين عبر الميدل إيست… إليكم هذا البيان
08:42 | 2026-03-06
06/03/2026 08:42:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
Lebanon 24
أبعد من الحرب النفسية.. ماذا تريد إسرائيل من تفريغ الضاحية؟
07:00 | 2026-03-06
06/03/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
Lebanon 24
انزال اسرائيلي بغطاء ناري كثيف في النبي شيت ببعلبك.. والمعلومات تشير الى البحث عن رفات رون آراد
22:08 | 2026-03-06
06/03/2026 10:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:30 | 2026-03-07
تقرير لـ"The Spectator": الحرب منحت نتنياهو فرصة للقضاء على "حزب الله"
05:13 | 2026-03-07
في إسرائيل... هذا آخر ما قيل عن عمليّة الإنزال في النبي شيت
05:00 | 2026-03-07
لكل هذه الأسباب الحرب طويلة
04:50 | 2026-03-07
الاتحاد العمالي العام: لوقف مستغلّي الوضع الأمني لجهة رفع الأسعار والاحتكار
04:47 | 2026-03-07
مرقص: الأولوية لمواكبة جهود الرئيس والحكومة في الحشد الديبلوماسي
04:45 | 2026-03-07
جنوباً.. أين يتمركز الجيش؟
فيديو
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
بسبب طليقته أحمد السقا ينفعل ويُهدد رامز جلال.. شاهدوا الفيديو
04:48 | 2026-03-07
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
Lebanon 24
استولوا على سيارتها وأموالها.. مايا دياب تكشف كيف تم احتجازها لساعات من قبل خارجين عن القانون (فيديو)
02:11 | 2026-03-06
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
Lebanon 24
خضعت لعملية تجميد البويضات.. مايا دياب تريد الابتعاد عن المشاكل مع الرجال (فيديو)
03:31 | 2026-03-05
07/03/2026 12:42:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24