النائب سليمان: لاقرار قانون العفو العام

كتب النائب على حسابه على منصة "أكس" : "في ظلّ الأوضاع الصعبة التي تمرّ بها البلاد نتيجة تداعيات الحرب المستمرة على وطننا، واكتظاظ السجون نتيجة نقل الموقوفين إلى السجون الأساسية ومع انعقاد جلسة في مجلس النواب للبحث في التمديد للمجلس النيابي، نأمل أن تكون هذه الجلسة فرصة لطرح حلّ عام وشامل، وفي مقدّمه إقرار .



هذا الملف لطالما شكّل قضية إنسانية محقّة، نأمل أن يُنصف من خلالها كل بريء، وأن يُرفع الظلم عمّن طالهم الانتظار لسنوات. كما نأمل أن تتحمّل المؤسسات الدستورية التشريعية مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، وأن تكون القرارات الصادرة عنها معبّرة عن تطلعات الناس وهمومهم، بما يعزّز الثقة بالدولة ويكرّس العدالة والإنصاف".

