شركة طيران الشرق الاوسط تلغي رحلتيها المجدولتين من ابو ظبي واليها اليوم وغدا

اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية في بيان، الغاء رحلتيها لمجدولتين من وإلى .ME416/417 المقررتين ليومي السبت في 7 آذار ويوم الأحد 8 آذار 2026، لاسباب خارجة عن ارادتها.







لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:



- الخط الارضي: 01-629999



- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية



- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908.







أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb

